Буде ще одна зустріч радників "нормандського формату" – Зеленський

Як передає кореспондент Укрінформ, про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у розмові з журналістами під час робочої поїздки в Одеській області.

"Продовжуються зустрічі в нормандському форматі. І якщо зустрічаюся радники і я знаю вже результат, значить буде плануватися зустріч лідерів нормандського формату. Вони не обговорили всі питання, не поставили крапку в багатьох питаннях. Тому буде ще одна зустріч радників... Найголовніше рішення яке сьогодні є - це дотримання і продовження режиму тиші це найголовніше", - сказав Зеленський.

Зеленський наголосив, що такого довгого дотримання режиму тиші, як нині, за всі ці роки війни на сході не було.

"Якщо ми говоримо про виконання Мінських угод, якщо ми йдемо до миру на сході нашої країни перше і головне питання - це дотримання режиму тиші. Це значить що наші хлопці не будуть гинути", - додав він.

Як повідомлялося, 11 вересня у Берліні пройшли переговори на рівні політичних радників лідерів країн нормандського формату. Вони тривали 7 годин. Основними темами обговорення були стан виконання рішень Паризького саміту лідерів Нормандської четвірки, що відбувся 2019 року, і підготовка до чергової зустрічі на найвищому рівні; режим тиші на Донбасі, просування роботи в Тристоронній контактній групі, обмін утримуваними особами та інші.

Україну на зустрічі представляли віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак. До складу делегації також уходили представники РНБО, Верховної Ради, міністерств оборони та закордонних справ тощо.