Рада планує збільшити штрафи за ухилення від мобілізації

Верховна Рада ухвалила в першому читанні президентський законопроєкт щодо збільшення штрафів за ухилення від мобілізації, визначений главою держави як невідкладний.

Як передає Укрінформ, ухвалення відповідного законопроєкту №3553 за основу підтримали 226 народних депутатів при мінімально необхідних 226-ти.

Цей законопроєкт розроблено у зв'язку з необхідністю удосконалення організаційно-правових засад комплектування Збройних сил України та інших військових формувань високопрофесійним особовим складом як у мирний час, так і в особливий період, у тому числі приведення системи військового обліку та діяльності місцевих органів військового управління у відповідність зі стандартами НАТО.

Законопроєктом пропонується внесення низки змін до Кодексу законів про працю України, Житлового кодексу Української РСР, Кодексу про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу, Кримінально-виконавчого кодексу України, а також 35 законів.

Зокрема, передбачається реформування місцевих органів військового управління шляхом створення на базі районних (об'єднаних районних), міських (об'єднаних міських) військових комісаріатів, військових комісаріатів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя відповідних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

При цьому у висновку Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки йдеться про те, що за підрахунками Міністерства фінансів України, створення таких центрів може потребувати додаткових видатків із держбюджету у сумі 515,4 млн грн.

Водночас Президент пропонує удосконалити порядок здійснення військового обліку призовників, військовозобов'язаних, у тому числі запровадження військового обліку резервістів, а також запровадити новий вид військової служби – військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період. Реалізація цієї норми, згідно з висновком профільного комітету, також потребуватиме додаткових витрат, обсяг яких у законопроєкті не обраховано.

Глава держави також пропонує удосконалити засади адміністративної та кримінальної відповідальності за порушення законодавства про оборону, військовий обов'язок і військову службу, мобілізаційну підготовку та мобілізацію.

Зокрема, порушення призовниками, військовозобов'язаними, резервістами правил військового обліку зможе тягти за собою накладення штрафу від тридцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 510 до 850 грн), тоді як чинна редакція Кодексу про адміністративні правопорушення передбачає за це штраф у розмірі від п’яти до семи НМДГ (від 85 до 199 грн). При цьому, за повторне його вчинення протягом року зможе загрожувати штраф у 50-100 НМДГ (850-1700 грн) замість 10-15 НМДГ (тобто 170-255 грн).

Порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, за пропозицією Президента, тягнутиме накладення штрафу на громадян від ста до двохсот НМДГ (від 1700 до 3400 грн) і на посадових осіб – від двохсот до трьохсот НМДГ (від 3400 до 5100 грн), а повторне – від двохсот до трьохсот НМДГ (від 3400 до 5100 грн) на громадян і від трьохсот до п'ятисот НМДГ (від 5100 грн до 8500 грн) на посадових осіб. На сьогодні ці штрафи не перевищують 5100 грн.

Водночас, за умисне псування або недбале зберігання призовниками, військовозобов'язаними і резервістами військово-облікових документів (посвідчень про приписку до призовних дільниць, військових квитків, тимчасових посвідчень військовозобов'язаних), яке спричинило їх втрату, пропонується штрафу від тридцяти до п'ятдесяти НМДГ (від 510 до 850 грн), а за повторне порушення протягом року – від п'ятдесяти до ста НМДГ (від 850 до 1700 грн). Чинною редакцією встановлено штраф щонайбільше 119 грн.

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При цьому з Кодексу про адмінправопорушення виключено ряд статей, зокрема щодо неявки на виклик у військовий комісаріат, неподання у військові комісаріати списків юнаків, які підлягають приписці до призовних дільниць, і прийняття на роботу військовозобов'язаних і призовників, які не перебувають на військовому обліку.

До Кримінального кодексу глава держави пропонує внести зміни, згідно з якими ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період каратиметься позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років (нині стаття 336 передбачає, що за ухилення від призову за мобілізацією громадяни позбавляються волі на строк від двох до п'яти років).