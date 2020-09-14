МОН розробить новий проєкт співпраці з ЄІБ щодо введення змішаної освіти - Шкарлет

Як передає Укрінформ, про це він сказав під час онлайн-зустрічі з Головою представництва Європейського інвестиційного банку в Україні Жан-Еріком де Загоном, інформує Урядовий портал.

Зазначається, що Шкарлет запропонував спільно опрацювати питання щодо можливої участі ЄІБ у підтримці заходів зі створення та запровадження комплексної програми змішаної (очно-дистанційної) освіти.

«Світ шукає шляхи адаптації до життя в умовах пандемії коронавірусу. І Україна також проходить цей шлях вперше. Нам необхідна допомога в організації змішаної освіти, особливо для шкіл, зокрема, і в рамках Нової української школи. Тому ми готові розробити проєкт і подати його на розгляд до ЄІБ. Закликаю всіх партнерів МОН долучитися до цього процесу», – сказав Шкарлет.

Зазначається, що зі свого боку Жан-Ерік де Загон підкреслив, що інвестиції в людський капітал надзвичайно важливі для ЄІБ, і тому співпраця з Україною у сфері освіти є необхідною.

Шкарлет наголосив, що співпраця з Європейським інвестиційним банком є важливим кроком євроінтеграції освітньої системи України.

Міністр висловив сподівання, що найближчим часом Україна і МОН, зокрема, повністю імплементують норми ЄІБ та засади договірної співпраці в частині реалізації проєктів.

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Як повідомляється, під час онлайн-зустрічі також обговорили питання реалізації спільного проєкт «Вища освіта в Україні», що передбачає здійснення робіт з підвищення енергоефективності будівель 21 університету в різних регіонах України.

Окрім того, сторони погодили наступні кроки щодо підготовки угоди про фінансування ЄІБ програми підтримки професійної (професійно-технічної) освіти у частині створення Центрів професійної досконалості.

Як відомо, Європейський інвестиційний банк — державна фінансово-кредитна установа Європейського Союзу для фінансування розвитку відсталих європейських регіонів у формі довготермінових кредитів.