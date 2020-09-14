"Слуги народу" допускають зміни в економічному блоці Кабміну

Заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук допускає можливість точкових змін в економічному блоці Кабміну, при цьому заперечує ймовірність відставки уряду Дениса Шмигаля.

Як передає Укрінформ, про це депутат сказала в інтерв'ю виданню "Рубрика".

Коментуючи запитання, чи варто в найближчі місяці очікувати на відставку Дениса Шмигаля, Євгенія Кравчук відповіла: "Мені здається, що це має більш медійний хайп. Можливі точкові зміни, по економічному блоку".

Вона додала, що в колег з економічного комітету є багато питань до свого профільного міністра.

На уточнення, чи буде відставка всього Кабміну, Кравчук відповіла, що "поки що так не виглядає".

"Більш того, деякі люди спекулюють на тому, що це потрібно СН для виборів. Але електорально ніякого позитиву це не несе. Навпаки, це більше як елемент нестабільності. Потрібно не просто звільняти Кабмін, а когось призначити на його місце. Це треба знайти голоси, нардепи будуть більш прискіпливо дивитися на кандидатури людей", - зазначила Євгенія Кравчук.

Як повідомляв Укрінформ, лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в телеефірі заявив, що один із членів уряду незабаром буде відправлений у відставку.

Раніше Євгенія Кравчук в ефірі телеканалу "Україна 24" повідомила, що фракція "Слуга народу" на своєму засіданні 14 вересня планує обговорити питання порядку денного наступного пленарного тижня Верховної Ради, а також щодо ймовірних кадрових змін у Кабінеті Міністрів.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков в ефірі одного з телеканалів 12 вересня зазначив, що найближчим часом не варто очікувати глобальної кадрової трансформації в Кабінеті Міністрів.