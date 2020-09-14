Справа "вагнерівців": СБУ поки не отримала рішення суду

Служба безпеки станом на 11 вересня не отримувала рішення Шевченківського райсуду Києва, який зобов’язав порушити справу щодо ймовірного зриву спецоперації із затримання найманців ПВК Вагнера, про що раніше повідомив народний депутат Володимир Ар’єв.

Про це Укрінформу повідомила керівник Управління взаємодії СБУ із засобами масової інформації та громадськістю Олена Гітлянська.

При цьому, за її словами, СБУ вже кілька років розслідує злочини "вагнерівців".

"Слідчими органів безпеки здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 3 ст. 110; ч.4 ст. 27; ч.1 ст.111; ч.1. ст. 27, ст. 113; ч.1 ст.114; ч.3 ст. 258; ч.1 ст. 258-3; чч.1 і 3 ст. 258-5; ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України. У ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, серед іншого, досліджуються обставини вчинення злочинів, передбачених ч.1 ст. 258-3 та ч.2 ст 260 КК України членами так званої приватної військової компанії "Вагнер", - йдеться у відповіді, наданій Укрінформу.

Водночас Гітлянська уточнила, що справа щодо злочинів "вагнерівців" перебуває на контролі СБУ вже не один рік.

"Справа по "вагнерівцях" була порушена, здається, в 2017 чи 2018 році, і в рамках цієї справи буде розглядатись. Те, що суд Шевченківській зобов’язав СБУ порушити (справу – ред.) саме по заяві Ар’єва, станом на п’ятницю вечора, ще до нас не надійшло", - повідомила Гітлянська.

Як повідомлялося, наприкінці липня під Мінськом затримали більш ніж 30 бойовиків ПВК Вагнера. Україна скерувала Білорусі запит на екстрадицію "вагнерівців".

14 серпня Генпрокуратура РФ повідомила, що 32 із 33 затриманих у Мінську повернулися у Росію. Один залишився в Білорусі, оскільки має і російське, і білоруське громадянство.

18 серпня журналіст Юрій Бутусов написав, посилаючись на свої джерела в правоохоронних органах, що затримання в Білорусі найманців ПВК Вагнера нібито було спецоперацією українських спецслужб, яка провалилася через витік інформації з Офісу Президента.

Керівник ОП Андрій Єрмак заявив, що вважає інформацію про нібито підготовку українськими спецслужбами операції із затримання бойовиків ПВК Вагнера, яка була зірвана через ймовірний витік інформації після наради у глави держави, спланованою дезінформаційною кампанією.

18 серпня Кирило Буданов, керівник Головного управління розвідки Міноборони в коментарі Укрінформу повідомив, що російська сторона завчасно готувала фейкову версію про нібито причетність СБУ до затримання 33 "вагнерівців".

4 вересня в коментарі Укрінформу віцепрем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявив, що створення Тимчасової слідчої комісії у Верховній Раді щодо справи "вагнерівців" дасть змогу довести, що звинувачення на адресу найвищих посадовців України у зриві спецоперації із затримання бойовиків не знайшли свого підтвердження.

9 вересня секретар РНБО Олексій Данілов повідомив в ефірі телеканалу "Україна 24", що Апарат Ради національної безпеки й оборони не має інформації або документів щодо проведення спецоперації із затримання найманців ПВК Вагнера.

Народний депутат від "Європейської солідарності" Володимир Ар’єв 9 вересня повідомив у Фейсбуці, що Шевченківський суд зобов‘язав СБУ відкрити провадження за статтями 111 (державна зрада) та 114 (шпигунство) щодо голови Офісу Президента Андрія Єрмака. За словами Ар’єва, справа пов‘язана зі зливом інформації про спецоперацію щодо "вагнерівців".

Зі свого боку, Єрмак вважає піаром відкриття провадження СБУ щодо його ролі в історії із так званою спецоперацією з "вагнерівцями".