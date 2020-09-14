ТСК щодо "вагнерівців": "Голос" закликає фракції внести свої кандидатури сьогодні

Депутатська фракція політичної партії «Голос» закликає інші фракції протягом 14 вересня внести кандидатури до складу тимчасової слідчої комісії для розслідування справи так званої приватної військової компанії Вагнера.

Як передає Укрінформ, на цьому акцентував заступник голови фракції «Голос» Ярослав Железняк під час погоджувальної ради 14 вересня.

«Питання ТСК по «вагнерівцях». Я розповім, яка там ситуація. Наш колега Роман Костенко звернувся до всіх вас, голів фракцій, з проханням надати свого представника. Надали зараз свого представника «Європейська солідарність» і «Батьківщина». Всі інші, включаючи «Слугу народу», чомусь на це ТСК не дають. Про ліс ми створюємо, про ЖЕКи ми створюємо ТСК, а про «вагнерівців» чомусь блокується. Тому, шановні колеги, ми вас чекаємо ще буквально декілька годин», – зазначив Железняк.

Як повідомлялося, станом на 13 вересня петиція з вимогою створити Тимчасову слідчу комісію щодо розслідування можливої державної зради у справі "вагнерівців" зібрала 25 тисяч голосів. Про це йдеться на сайті електронних петицій.

18 серпня журналіст Юрій Бутусов написав, посилаючись на свої джерела в правоохоронних органах, що затримання в Білорусі найманців ПВК "Вагнера" нібито було спецоперацією українських спецслужб, яка провалилася через витік інформації з Офісу Президента.

Керівник ОП Андрій Єрмак заявив, що вважає цю публікацію спланованою дезінформаційною кампанією.

18 серпня Кирило Буданов, керівник Головного управління розвідки Міноборони заявив в коментарі Укрінформу, що російська сторона завчасно готувала фейкову версію про нібито причетність СБУ до затримання 33 "вагнерівців".

4 вересня в коментарі Укрінформу віцепрем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявив, що створення Тимчасової слідчої комісії у Верховній Раді щодо справи "вагнерівців" дасть змогу довести, що звинувачення на адресу найвищих посадовців України у зриві спецоперації із затримання бойовиків не знайшли свого підтвердження.