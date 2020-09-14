ТСК щодо "вагнерівців": "Голос" закликає фракції внести свої кандидатури сьогодні
Як передає Укрінформ, на цьому акцентував заступник голови фракції «Голос» Ярослав Железняк під час погоджувальної ради 14 вересня.
«Питання ТСК по «вагнерівцях». Я розповім, яка там ситуація. Наш колега Роман Костенко звернувся до всіх вас, голів фракцій, з проханням надати свого представника. Надали зараз свого представника «Європейська солідарність» і «Батьківщина». Всі інші, включаючи «Слугу народу», чомусь на це ТСК не дають. Про ліс ми створюємо, про ЖЕКи ми створюємо ТСК, а про «вагнерівців» чомусь блокується. Тому, шановні колеги, ми вас чекаємо ще буквально декілька годин», – зазначив Железняк.
Як повідомлялося, станом на 13 вересня петиція з вимогою створити Тимчасову слідчу комісію щодо розслідування можливої державної зради у справі "вагнерівців" зібрала 25 тисяч голосів. Про це йдеться на сайті електронних петицій.
18 серпня журналіст Юрій Бутусов написав, посилаючись на свої джерела в правоохоронних органах, що затримання в Білорусі найманців ПВК "Вагнера" нібито було спецоперацією українських спецслужб, яка провалилася через витік інформації з Офісу Президента.
Керівник ОП Андрій Єрмак заявив, що вважає цю публікацію спланованою дезінформаційною кампанією.
18 серпня Кирило Буданов, керівник Головного управління розвідки Міноборони заявив в коментарі Укрінформу, що російська сторона завчасно готувала фейкову версію про нібито причетність СБУ до затримання 33 "вагнерівців".
4 вересня в коментарі Укрінформу віцепрем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявив, що створення Тимчасової слідчої комісії у Верховній Раді щодо справи "вагнерівців" дасть змогу довести, що звинувачення на адресу найвищих посадовців України у зриві спецоперації із затримання бойовиків не знайшли свого підтвердження.