Під Радою вимагають створення ТСК у справі "вагнерівців"

Під будівлею Верховної Ради України відбувається акція Руху опору капітуляції з вимогою створити тимчасову слідчу комісію парламенту для розслідування справи "вагнерівців".

Як передає кореспондент Укрінформу, в акції беруть участь кілька сотень осіб.

Основна вимога акції - створити тимчасову слідчу комісію Верховної Ради щодо розслідування фактів здачі національних інтересів та державної зради в діях посадових осіб у справі "вагнерівців". Разом з цим від керівництва парламенту вимагають провести закрите засідання ВР, на якому заслухати Президента України Володимира Зеленського у справі "вагнерівців".

Крім цього народних депутатів закликають заслухати звіт міністра оборони та міністра закордонних справ, представників Тристоронньої контактної групи, Голови СБУ та командування ЗСУ щодо ситуації з "так званим "перемир'ям" та "спільним з представниками "ДНР" інспектуванням позицій ЗСУ".

Також учасники акції вимагають створити тимчасову слідчу комісію Верховної Ради щодо фактів фальсифікації справи Шеремета загалом і експертиз у ній та розглянути проєкт постанови ВР "Про звернення до Президента України щодо внесення до Верховної Ради України проєкту закону про ліквідацію Окружного адміністративного суду м. Києва".

Організатори акції зазначають, що вимагають від фракцій парламенту на погоджувальній раді внести згадані питання до розгляду в найближчі терміни. Вони також наголошують, що Верховна Рада зараз має всі шанси призупинити деструктивні процеси в державі, і учасники акції мають намір "пояснити це кожному депутату, з усіх фракцій".

Під будівлею парламенту чергує Національна поліція України.

Як повідомляв Укрінформ, 18 серпня журналіст Юрій Бутусов, посилаючись на свої джерела в правоохоронних органах, повідомив, що ситуація із затриманням в Білорусі найманців ПВК "Вагнера", ​​нібито, була спецоперацією українських спецслужб із затримання бойовиків, які воювали на Донеччині, і ця спецоперація, нібито, провалилася через витік інформації з Офісу Президента.

Керівник ОП Андрій Єрмак заявив, що вважає цю публікацію спланованою дезінформаційною кампанією.

18 серпня Кирило Буданов, керівник Головного управління розвідки Міноборони, заявив у коментарі Укрінформу, що російська сторона завчасно готувала фейкову версію про нібито причетність СБУ до затримання 33 "вагнерівців".

Водночас 4 вересня в коментарі Укрінформу віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков заявив, що створення Тимчасової слідчої комісії у Верховній Раді щодо справи "вагнерівців" дозволить довести, що обвинувачення на адресу вищих посадових осіб України в зриві спецоперації і затриманні бойовиків не знайшли свого підтвердження.

3 вересня в ефірі ток-шоу Шустер Live керівник Служби зовнішньої розвідки України Валерій Кондратюк заявив, що політичні дискусії навколо так званої спецоперації з затримання "вагнерівців" у Білорусі, як і будь-які інші дискусії навколо розвідувальних органів України, є неприпустимими і несуть загрозу для співробітників спецслужб.