ДБР відкрило справи щодо заяв про причетність України до операції з "вагнерівцями" - ЗМІ

Державне бюро розслідувань відкрило кілька кримінальних справ за заявами про зрив можливої спецоперації щодо доставки найманців російської приватної військової компанії "Вагнера" до України.

Про це розповіла генпрокурор Ірина Венедиктова в інтерв'ю, розміщеному на YouTube-каналі Shuster online, передає Укрінформ.

Коментуючи інформацію про те, чи справді спецоперацію з "вагнерівцями" розробляли в Україні і чи відбуватиметься розслідування, Венедіктова сказала: "Мені особисто не відомо, що така спецоперація готувалася. Але одразу, тільки-но інформація з'явилася у ЗМІ, в Державному бюро розслідувань уже було зареєстровано кримінальне провадження і вже слідство ведеться", - цитує lb.ua.

За інформацією Венедиктової, ДБР розслідує за цим фактом не одне кримінальне провадження.

"Тому ті люди, які вважають себе цінними свідками і можуть щось повідомити слідству додатково, думаю, що органи досудового слідства повинні їх допитати. Говорити натяками про державні позиції ( ... ) – якщо є інформація, треба прийти і повідомити", – сказала Венедиктова.

Генпрокурор також прокоментувала майбутній допит екскерівника Офісу президента Андрія Богдана, який раніше в інтерв’ю заявив про домовленості української влади з російськими посадовими особами щодо статусу Криму, авіасполучення з Росією та обміну полоненими.

"Якщо Андрій Йосипович це заявляє, він чудово розуміє, які наслідки це може спричинити", – висловилась генпрокурор.

Як повідомлялося, 29 липня під Мінськом було затримано 33 членів ПВК "Вагнер".

12 серпня Офіс генерального прокурора звернувся до Генеральної прокуратури Білорусі із запитами про видачу 28 затриманих, оскільки їх підозрюють в участі у війні на Донбасі на боці бойовиків. Дев’ять із них є громадянами України.

14 серпня стало відомо, що Білорусь віддала Росії 32 із 33 затриманих "вагнерівців".

Після чого низка українських ЗМІ повідомили, що СБУ та Головне управління розвідки Міноборони готували операцію із затримання членів ПВК "Вагнера". Про операцію нібито було відомо президенту Володимиру Зеленському та главі Офісу президента Андрію Єрмаку, а внаслідок витоку інформації про неї довідалися білоруські спецслужби.

У Головному управлінні розвідки Міноборони цю версію спростували, заявивши, що поїздка бойовиків ПВК "Вагнера", під час якої їх затримали в Білорусі, є спецоперацією російських спецслужб.

Єрмак назвав інформацію про нібито причетність українських спецслужб до появи і затримання російських бойовиків у Білорусі спланованою дезінформацією.

4 вересня фракція "Європейська солідарність" висунула вимогу створити Тимчасову слідчу комісію з розслідування фактів причетності вищих посадових осіб України до екстрадиції "вагнерівців" із Білорусі до Росії.