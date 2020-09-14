Законопроєкт про опозицію Рада зможе розглянути після місцевих виборів - Разумков

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков передбачає, що законопроєкт про опозицію парламент зможе розглянути після місцевих виборів.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це спікер сказав на засіданні Погоджувальної ради 14 вересня.

"Досі не надійшло майже ні від кого пропозицій щодо закону "Про опозицію", тому були запропоновані наступні строки: до 1 жовтня ми опрацьовуємо текст, до 15 жовтня ми чекаємо пропозицій до цього законопроєкту, після 15 жовтня цей законопроєкт реєструється. І після виборів для того, щоб зняти будь-яку політичну мотивованість, політичні баталії, ми можемо його розглянути в стінах Верховної Ради України", - зазначив Разумков.

Як повідомляв Укрінформ, на виконання розпорядження Голови Верховної Ради в парламенті була створена робоча група щодо напрацювання законопроєкту про опозицію.

Перший заступник Голови ВР Руслан Стефанчук повідомляв, що робоча група Верховної Ради з підготовки законопроєкту щодо парламентської опозиції 15 травня провела організаційне засідання, на якому обговорила етапи та строки підготовки цього документа.