Єрмак наголошує, що зараз — найдовший термін припинення вогню за всю війну

Режим припинення вогню на Донбасі буде продовжуватися попри спроби його зірвати.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це заявив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

"Українська делегація повернулася з головним результатом, що ми отримали безспірну підтримку вже з боку всіх учасників нормандського формату щодо режиму припинення вогню. Він буде продовжуватися попри спроби які були, і ми це визнаємо, були спроби його зірвати", - сказав він.

Єрмак додав, що режим припинення вогню, на жаль, "не влаштовує не тільки наших ворогів, а й ворогів, які протидіють цьому всередині країни - не всім потрібен мир". Разом з тим він наголосив, що рішення щодо режиму припинення вогню було прийнято в рамках мінського процесу, а зараз Україна отримала підтримку від країн нормандської четвірки.

"Це найдовший термін припинення вогню який є протягом всієї війни", - підкреслив Єрмак.

Як повідомляв Укрінформ, 6 вересня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба ініціював термінову розмову з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим у зв'язку з обстрілами з боку окупантів на Донбасі, унаслідок яких один український військовий загинув і ще один поранений.

9 вересня у Тристоронній контактній групі домовилися проводити спільне інспектування в районі населеного пункту Шуми за участю представника ОБСЄ. 10 вересня голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук звернувся з листом до представника ОБСЄ в Тристоронній контактній групі з проханням перенести зустріч в районі селища Шуми. У документі йдеться, що російська сторона та запрошені нею представники з ОРДО висунули нові вимоги, які не обговорювалися в ході позачергової відеоконференції Тристоронньої контактної групи 9 вересня. 10 вересня вдень в Офісі Президента заявили, що одноразового "спільного інспектування" в районі населеного пункту Шуми не відбудеться через постійну зміну запитів російської сторони. А також наголосили, що Україна отримала від ОРДЛО низку суперечливих вимог, які спотворюють характер домовленостей.

10 вересня російські окупаційні війська тричі відривали вогонь по позиціях Об’єднаних сил поблизу населених пунктів Шуми, Золоте та Золоте-5. Втрат серед українських захисників не зафіксовано.

Режим повного та всеосяжного припинення вогню на Донбасі був встановлений з 27 липня 2020 року.