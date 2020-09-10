Посол Британії про "Мінськ": Одну річ він точно робить — садить Росію за стіл переговорів

Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс вважає, що Мінський процес як мінімум робить одну важливу річ - садить Росію за стіл переговорів.

Таку думку вона висловила в інтерв'ю виданню "Йод.media", передає Укрінформ.

"Перше, що потрібно сказати - це те, що влада демонструє: Україна віддана Мінському процесу і всі зусилля докладає, щоби просунутися в рамках цього формату. І навіть якщо є враження, що мінський процес нікуди не рухається, то є одна річ, яку він точно робить – усаджує за стіл перемовин Росію. Не останню роль у цьому грають санкції. Росія, якщо і турбується про щось, так це про питання санкцій", - сказала Сіммонс.

На її переконання, крім Мінського процесу і нормандського формату, які представлені передусім найвищим рівнем керівництва країн, не треба забувати і про звичайних громадян та соціальні зв'язки.

Британія, за словами посла, до прикладу, бачить свою нішу в тому, щоби спілкуватися з громадами, обговорювати проблеми і визначити, якими будуть Луганськ і Донецьк, скажімо, у мирному сценарії, що потрібно для цього зробити. "Ми хочемо відігравати активну роль у роботі, яка ведеться на рівні громадськості, бо це дуже важливо", - сказала Сіммонс.

Як повідомляв Укрінформ, 30 липня своїм указом Президент вивів зі складу делегації України для участі у Тристоронній контактній групі другого Президента України Леоніда Кучму і ввів першого Президента Леоніда Кравчука. Згодом він призначив до складу української делегації також колишнього першого прем'єр-міністра України (1990-1992 рр.) Вітольда Фокіна.

З початку карантинних обмежень, пов'язаних з пандемією COVID-19, засідання ТКГ проходять у режимі відеоконференції.

На 11 вересня запланована зустріч радників глав держав "нормандської четвірки".