Разумков розпочав візит до Литви

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков розпочав офіційний візит до Литовської Республіки.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба парламенту.

«Під час візиту Голова Парламенту України проведе зустрічі зі Спікером Сеймаса Литви Вікторасом Пранцкєтісом, Президентом Литовської Республіки Гітанасом Наусєдою та Прем’єр-Міністром Литви Саулюсом Сквернялісом», – йдеться у повідомленні.

Також Голова ВР візьме участь в урочистій частині пленарного засідання Сеймаса Литви, присвяченого 30-й річниці відновлення незалежності держави, та поспілкується з українською громадою Литви.

Як повідомляв Укрінформ, напередодні Разумков провів зустріч із Маршалком Сенату Томашем Гродзьким, під час якої сторони обговорили актуальні питання українсько-польського співробітництва.