Уряд завершив процес трансформації Мінприроди - Абрамовський

Кабінет Міністрів завершив трансформацію Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів, що було утворене після розділення Міністерства енергетики та захисту довкілля.

Про це на брифінгу сказав міністр захисту довкілля та природних ресурсів Роман Абрамовський, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ще навесні було прийняте рішення про утворення окремого міністерства, а сьогодні вже практично завершена трансформація. Останнім рішенням був проєкт постанови щодо зміни назв у ключових постановах уряду, що були ухвалені раніше", - зазначив Абрамовський.

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Як повідомлялося, 27 травня Кабмін створив Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів і перейменував Міністерство енергетики та захисту довкілля на Міністерство енергетики. Енергетичне відомство очолила Ольга Буславець, а екологічне — Роман Абрамовський.