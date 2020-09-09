Комітет ВР із нацбезпеки перейшов у режим самоізоляції

Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки перейшов у режим самоізоляції у зв’язку з виявленням коронавірусної хвороби (COVID-19).

Як передає Укрінформ, про це повідомила заступниця голови профільного комітету Мар'яна Безугла (фракція партії «Слуга народу») в ефірі телеканалу «Україна 24» в середу, 9 вересня.

«У нас дещо змінилася ситуація. Дійсно планували засідання на 10:00. Тим не мнеш, комітет перейшов в режим самоізоляції. Усі заходи комітету скасовані до кінця тижня. В одного зі співробітників (комітету) – позитивний тест на коронавірус,» – зазначила Безугла.

За її словами, члени комітету планували заслухати міністра оборони Україна Андрія Тарана та представників Командування операції Об'єднаних сил.

Стосовно ж того, коли комітет зможе поновити свою роботу, депутат припустила, що це може відбутися з 14 вересня.

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«Передбачається відповідне тестування, дезінфекція приміщення, ще має значення, з ким контактувала особа. Взагалі, у нас у цьому плані ситуація не є такою глобально-поганою, тому я думаю, що наступного тижня більшість (членів комітету – ред.) уже зможе брати участь в офлайн-роботі Верховної Ради, і плануємо відновити роботу комітету. В тієї людини, яка захворіла, контакти були мінімальні останнім часом, тому, в принципі, в мене позиція обнадійлива щодо цього,» – уточнила Безугла.

Як повідомлялося, профільний комітет під час засідання 9 вересня планував розглянути у закритому режиміінформацію Міністерства оборони щодо стану виконання основних показників державного оборонного замовлення у 2020 році та погодити зміни до них на 2020-2022 роки.