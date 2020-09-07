Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час робочого візиту до Бухареста заявив, що Україна відкриє нове консульство в Румунії в місті Сігету-Мармацієй.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба МЗС.

Зазначається, що у рамках робочого візиту до Румунії Кулеба зустрівся з представниками української громади у Румунії і повідомив про рішення відкрити нове консульство України з огляду на важливість українсько-румунських відносин та потребу підтримки української громади Румунії.

«Я ухвалив рішення відкрити консульство у місті Сігету Мармацієй. Я знаю, що це важливе, ключове місце для українців Румунії. Нове консульство створить доступ до якісних сервісів, а також стане інструментом кращої взаємодії з вами для збереження нашої культури та зміцнення відносин України з Румунією», — заявив глава МЗС України.

Він також висловив вдячність українцям в Румунії за збереження української національної ідентичності, культури та традицій і відзначив їхню безцінну допомогу у просуванні та захисті інтересів України за кордоном.

Крім того, Кулеба запросив представників української громади у Румунії долучитися до розробки нової політики МЗС щодо закордонного українства.

«Україна потребує нової ефективної політики щодо українців за кордоном. Діаспори змінюються, розширюються територіально, додаються нові громади. Ми в МЗС розпочали роботу над новою політикою, яку ми зможемо подати на розгляд керівництву держави. Хочу, щоб у її розробці брала участь не лише держава, а і самі закордонні українці. Я запрошую представника вашої громади взяти участь над її розробкою разом з командою МЗС», — сказав міністр.

За його словами, до органу з розробки нової політики щодо закордонного українства мають увійти люди, які розуміють проблеми і знають, як їх вирішити.

Глава МЗС також вручив голові Союзу українців Румунії Миколі-Мирославу Петрицькому нагороду від Президента України за внесок у збереження і розвиток української громади, Орден «За заслуги» ІІІ ступеню.