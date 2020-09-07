Кулеба обговорить загострення на Донбасі з міжнародними партнерами

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба обговорить загострення ситуації на Донбасі з міжнародними партнерами, зокрема і на зустрічах у Бухаресті в ході візиту до Румунії.

Як передає Укрінформ, про це дипломат повідомив у Фейсбуці.

Кулеба зазначив, що наразі вирушає у давно запланований візит до Румунії, яка є нашим надійним партнером і поділяє погляди України на безпекову ситуацію в регіоні. Водночас він зауважив, що подумки перебуває на лінії фронту на сході України, де вчора вороги вбили українського воїна, ще одного поранили.

Міністр запевнив, що підступне вбивство українського воїна, кожна смерть та поранення, не залишаться безкарними.

«Для досягнення цієї мети МЗС працює з нашими міжнародними партнерами. Дипломати якісно робили, роблять і робитимуть свою роботу з протидії російській агресії . Вже сьогодні і завтра говоритиму про вбивство українського військового та безпекову ситуацію на сході України на зустрічах у Бухаресті. Зокрема, з моїм румунським колегою Богданом Ауреску, з Прем‘єр-міністром Румунії Людовіком Орбаном і у виступі перед усіма румунськими послами за кордоном», - поінформував Кулеба.

Читайте також: До Дніпра доправили двох поранених бійців ООС

Як повідомлялося, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба 7-8 вересня здійснить робочий візит до Румунії.

6 вересня Кулеба ініціював термінову розмову з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим у зв'язку з обстрілами з боку окупантів на Донбасі, унаслідок яких один український військовий загинув і ще один поранений.

Російські окупаційні війська 6 вересня двічі порушили режим припинення вогню, внаслідок чого один український військовослужбовець отримав поранення, несумісне з життям, ще один боєць був поранений.