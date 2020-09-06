Контакти Києва і Мінська поставлені на паузу, але відносини зберігаються – Кулеба

Контакти між офіційними представниками України і Білорусі поставлені на паузу, але відносини між країнами зберігаються.

Як передає Укрінформ, про це заявив в інтерв’ю Радіо Свобода міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

«Якщо бути максимально точним, а конкретно у цьому випадку я хотів би звузити простір для інтерпретації, то я б сказав, що контакти між офіційними представниками України і Білорусі поставлені на паузу. Самі відносини зберігаються. І дипломатичні відносини, і відносини в ширшому сенсі ­– між нашими народами», – сказав Кулеба.

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«Але дійсно ми ухвалили рішення поставити на паузу контакти, зустрічі між міністерствами, відомствами, яких дуже багато традиційно, які є регулярними і непомітними, вони навіть у новини не потрапляють, тому що це якісь рутинні справи двох сусідніх держав. Оце все ми поставили зараз на паузу для того, щоб дочекатися спокійно врегулювання політичної кризи і вже тоді дивитися, як далі вибудовувати відносини з Білоруссю», – додав міністр.

Про те, що Україна заморозила контакти з офіційним Мінськом, Кулеба повідомив наприкінці серпня.

Українська сторона, за його словами, планує відновити відносини, якщо це перестане нести моральні і репутаційні втрати для офіційного Києва. Він також повідомив, що Україна приєдналася до заяви Євросоюзу щодо ситуації в Білорусі значно раніше, ніж про це стало відомо українським журналістам. У тій заяві від 11 серпня ЄС попередив про «глибокий перегляд» відносин із Мінськом і можливість санкцій. У Європейському Союзі заявили також, що вибори президента Білорусі не були «ні вільними, ні чесними».

У МЗС Білорусі відповіли, що Мінськ не ставив «діалог з Україною на так звану «паузу» – це ж не просто натискання кнопки на програвачі. Це конкретний збиток для тісних багатогранних відносин двох сусідніх держав. Відповідальність за можливі наслідки цього кроку лежить повністю на українській стороні, а також, як ми бачимо, на її старших зовнішньополітичних партнерах. Зі свого боку, готові до продовження співпраці на всіх рівнях і в тому обсязі, до якого готова Україна і її дружній і братній нам народ».

Перед цим відбувся ще один обмін заявами між Києвом і Мінськом. Президент України Володимир Зеленський заявив, що на місці президента Білорусі Олександра Лукашенка провів би нові, чесні президентські вибори під міжнародним спостереженням. У МЗС Білорусі на це відповіли, що їхній країні в нинішній ситуації потрібні підтримка й розуміння, а не «заїжджені поради», і порадили Києву займатися питаннями «всередині своєї країни замість того, щоб роздавати поради сусідам». А в МЗС України у відповідь закликали білоруських колег «не відкидати цінних дружніх порад», бо «не слухати думку суспільства і порад друзів, а натомість торувати собі шлях уперед кийками – це шлях у нікуди».

17 серпня Дмитро Кулеба повідомив, що МЗС України вперше в історії викликало свого посла в Білорусі до Києва на консультації «для оцінки перспектив українсько-білоруських відносин у новій реальності, що склалася, вироблення відповідних рішень з урахуванням усього комплексу факторів, …виключно через неприпустимі дії Мінська». Він нагадав, що Білорусь передала 32 із 33 затриманих «вагнерівців» до Росії, попри наявність «усіх правових і моральних підстав передати їх Україні», а Олександр Лукашенко «неодноразово і абсолютно безпідставно звинувачував Україну у недружніх кроках проти Білорусі».

У Білорусі з дня президентських виборів 9 серпня щодня тривають масові протести проти оголошеної перемоги на них чинного президента Олександра Лукашенка на шостий термін поспіль. Силовики вдаються до репресій проти ініціаторів і учасників протестів.