Кулеба закликав не звужувати відносини з Білоруссю до питання легітимності Лукашенка

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба переконаний, що у контексті останніх подій у Білорусі слід уникати гасел, а натомість треба захищати інтереси України конкретними діями.

Як повідомляє Укрінформ, про це Кулеба сказав в інтерв’ю Радіо Свобода.

За його словами, в Білорусі зараз розгортаються надзвичайно драматичні процеси - це інтенсифікація створення союзної держави з РФ.

«Вийти і сказати гасло «Ми не визнали Лукашенка», а чи вийти і сказати, що «визнали Лукашенка», – це примітивізація процесу. Наша задача – не гаслами говорити, а конкретними діями захищати свою країну», - зазначив очільник МЗС.

Він додав, що вважає звуження всієї проблеми «до «легітимний» чи «нелегітимний» (Лукашенко як президент Білорусі - ред.) глибоко помилковим», та нагадав, що Україна має 1084 кілометрів спільного кордону з цією країною.

«У нас нескінченна кількість родинних зв’язків. У нас купа громадян України на території Білорусі. У нас глибоко пов’язані економіки. П’ять мільярдів доларів товарообіг. За деякими товарними позиціями експорт із Білорусі до України є критично важливим для нашої держави. Я маю опікуватися цими питаннями», – сказав Кулеба.

«Ми маємо зробити так, що як би не закінчилася ця криза, Україна зазнала мінімально негативного впливу цього процесу. Ось це наша задача», – підсумував міністр закордонних справ.

Як повідомляв Укрінформ, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. За офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Відразу після оголошення результатів виборів у Білорусі почалися протести проти їх фальсифікації. Масові акції по всій країні не вщухають досі.