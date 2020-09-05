Кулеба - про санкції щодо Мінська: Діятимемо в координації з міжнародними партнерами

Україна перебуває у контакті з міжнародними партнерами стосовно санкційної політики проти білоруської влади й координуватиме з ними свої дії задля досягнення максимального ефекту.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера», повідомляє кореспондент Укрінформу.

«У нас є чітка політика, ми перебуваємо в контакті з нашими партнерами, аби вживати кроків, які дійсно завдадуть максимального удару по тих, хто діє всупереч інтересам України, в тому числі на санкційному треку. Але ви знаєте, що в ЄС дискусія триває. Я розмовляю з європейськими партнерами, зі США, з німецьким колегою. Повірте мені, ми всі розуміємо, що відбувається (у Білорусі. – ред.) і плануємо дії таким чином, щоб вони були ефективними, а не лише гаслами», - сказав Кулеба.

Він зауважив, що кожний «удар» має бути чітко прорахований, і «ми готові до найжорсткіших ударів».

У цьому контексті Кулеба нагадав про свою публічну заяву, що на кожну недружню дію Білорусі Україна буде «відповідати симетрично».

Як повідомлялося, 17 серпня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відкликав українського посла в Республіці Білорусь Ігоря Кизиму для проведення консультацій.

28 серпня Кулеба заявив, що Україна зупинила підготовку і проведення всіх офіційних зустрічей із білоруською стороною у зв’язку з напруженою політичною ситуацією у сусідній країні.