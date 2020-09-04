Кулеба запропонував Норвегії відкрити у Києві офіс Innovation Norway

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба запропонував Норвегії відкрити в Києві офіс спеціалізованого агентства Innovation Norway для реалізації потенціалу українсько-норвезької співпраці

Як передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу МЗС, про це йшлося під час віртуальної зустрічі Кулеби з міністром закордонних справ Норвегії Іне Еріксен Сьорейде.

«Очільники МЗС погодилися надавати пріоритетного значення торговельно-економічній та інвестиційній сфері. Дмитро Кулеба запропонував відкрити офіс спеціалізованого агентства Innovation Norway в Києві як важливий ресурс для реалізації потенціалу українсько-норвезької співпраці, здатний збагатити ділове партнерство змістовними проєктами», - йдеться у повідомленні.

Сторони домовилися, що ця тема більш предметно обговорюватиметься в рамках Українсько-норвезької міжурядової комісії з питань співробітництва у галузі торгівлі, підприємництва та економіки. Чергове засідання Комісії має відбутися вже ближчим часом.

Зазначається, що міністри констатували інтенсивний характер двостороннього співробітництва й активну взаємодію у міжнародних організаціях.

У контексті обрання Норвегії непостійним членом РБ ООН на 2021-2022 роки керівники зовнішньополітичних відомств домовилися про координацію зусиль з метою підтримки в рамках ООН українських ініціатив для протидії агресії РФ проти України, а також привернення уваги міжнародної спільноти до ситуації в окупованому Криму. Глава МЗС України окремо зупинився на суті і цілях «Кримської платформи» як інструмента деокупації Криму.

Кулеба поінформував норвезьку колегу про безпекову ситуацію на Донбасі, відзначив важливість дотримання режиму тиші для подальшого врегулювання російсько-українського конфлікту дипломатичним шляхом.

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Співрозмовники обговорили ситуацію в Білорусі з акцентом на важливості її врегулювання на основі національного діалогу без зовнішнього втручання.

Іне Сьорейде відзначила налаштованість уряду Норвегії продовжити всебічну підтримку України у проведенні системних реформ.

Як поінформували в МЗС, спеціалізоване агентство Innovation Norway створене урядом Норвегії у 2004 році для стимулювання норвезької економіки та бізнесу у сфері високих технологій та інновацій, у тому числі у рамках міжнародної співпраці.

Фото: МЗС