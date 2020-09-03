МЗС розраховує на активну підтримку Норвегією ініціатив України в ООН

Міністерство закордонних справ розраховує на активну підтримку Норвегією, яка з 1 січня 2021 року буде непостійним членом Ради безпеки ООН, ініціатив України в ООН щодо відновлення територіальної цілісності нашої країни.

Як передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу МЗС, про це йшлося під час зустрічі заступника міністра закордонних справ Василя Боднара з послом Норвегії в Україні Еріком Сведалом.

"Василь Боднар у ході зустрічі з послом Норвегії в Україні Еріком Сведалом висловив надію, що Норвегія як непостійний член РБ ООН з 1 січня 2021 року активно долучатиметься в рамках ООН до підтримки ініціатив України й міжнародного співтовариства, спрямованих на відновлення суверенітету й територіальної цілісності в межах міжнародно визнаних кордонів", - йдеться у повідомленні.

Заступник міністра наголосив на важливості співпраці в рамках "Кримської платформи", зокрема приверненні міжнародної уваги до питань порушення прав людини і мілітаризації окупованого півострова.

Співрозмовники констатували спільність позицій у протидії гібридним загрозам, зокрема важливості взаємодії для протистояння дезінформаційним кампаніям Росії, насамперед спробам фальсифікації історії.

Боднар відзначив активний двосторонній діалог між країнами, який триває незважаючи на виклики пандемії COVID-19. У цьому контексті сторони обговорили підготовку до наступного засідання українсько-норвезької міжурядової комісії з питань співробітництва у галузі торгівлі, підприємництва та економіки та її порядок денний.

Фото: МЗС