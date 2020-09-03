Рада відхилила законопроєкт щодо уточнення виборчих процедур

Рада відхилила законопроєкт про внесення змін щодо уточнення окремих виборчих процедур, який передбачав деталі проведення місцевих виборів у 2020 році з урахуванням нового адміністративно-територіального устрою.

Як передає Укрінформ, рішення повернути документ на доопрацювання суб’єкту законодавчої ініціативи підтримали 203 народних депутатів при мінімально необхідних 226-ти.

«Законопроєкт відхилено», - сказав Голова ВР Дмитро Разумков.

Законопроєкт №3971 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо уточнення окремих виборчих процедур» передбачав внесення змін до Виборчого кодексу. Йдеться зокрема про зміни меж дільничних виборчих комісій, уточнення обмежень щодо ведення передвиборчої агітації та вимог до інформації про кандидатів, яка розміщується в інформаційних плакатах, інформаційних буклетах та виборчих бюлетенях.

Водночас запропоновані зміни стосувалися висування кандидатів місцевими організаціями політичних партій, переліку документів для реєстрації кандидатів у депутати, вимог до виборчих бюлетенів та порядку їх виготовлення, організації та порядку голосування та реєстрації обраних на місцевих виборах депутатів відповідних місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.

Також для лібералізації процедури зміни виборчої адреси виборця без зміни офіційної реєстрації місця проживання пропонувалося внести зміни до Закону «Про Державний реєстр виборців».

Разом з тим до закону «Про місцеве самоврядування в Україні» мали бути внесені зміни, які визначають порядок обрання старост шляхом непрямих виборів і визначають межі території, на яку поширюються їх повноваження.

Як пояснила заступник голови Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Аліна Загоруйко, у законопроєкті пропонувалося виключити положення, яким визначено особливості територіальної організації виборів депутатів міської ради міста з районним поділом з кількістю виборців у два мільйони і більше, а також порядок утворення територіальних виборчих комісій, які здійснюють підготовку та проведення відповідних виборів.

Водночас передбачалося внесення змін до статті 57 Виборчого кодексу щодо максимальної вартості агітаційних матеріалів, які не вважаються підкупом виборців. Така вартість встановлюється в розмірі 3% прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Також документ мав встановити вимогу необхідності засвідчувати надіслані скарги до виборчих комісій засобами електронного зв’язку, електронним кваліфікованим підписом.

Щодо змісту інформаційних плакатів і буклетів законопроєктом пропонувалося визначити, що в разі відсутності в поданій кандидатом автобіографії інформації, яка обов’язково має бути зазначена в такій поліграфічні продукції, та її неможливо встановити з інших документів, вважається, що кандидат не надав таких відомостей.

У відповідність до нового адміністративно-територіального поділу мала бути приведена й логістика виборчих комісій. Зокрема це стосується чіткого визначення меж територій, на які поширюються повноваження відповідних виборчих комісій і логістики транспортування передачі виборчих документів до ТВК.

Окрім того, відповідні зміни до законодавчих актів передбачали й виключення вимоги щодо подання довідок про наявність чи відсутність судимості для кандидатів на місцевих виборах, а також заяви про відсутність заборгованості зі сплати аліментів на утримання дитини.