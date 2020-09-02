Кабмін додав у свій регламент можливість працювати онлайн

Кабінет Міністрів прийняв постанову "Про внесення змін до регламенту Кабінету Міністрів України", щоб мати можливість проведення онлайн-засідань.

Таке рішення було прийняте на засіданні уряду у середу, 2 вересня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ще 13 березня, під час першого етапу карантину, уряд передбачив можливість брати дистанційно участь у засіданні Кабінету Міністрів України. Тепер ми розширюємо цю норму регламенту, що дозволить нам взагалі проводити засідання в онлайні, а також перевести в такий режим роботи урядові комітети, які є постійними органами для узгодження проєктів нормативно-правових документів, які виносяться на засідання Уряду", - написав у своєму Телеграмі міністр КМУ Олег Немчінов.

Саме тому, додав він, з метою забезпечення ефективної роботи уряду в умовах карантину, та в інших невідкладних випадках, чинний Регламент Кабінету Міністрів доповнено нормою щодо можливості проведення онлайн-засідань.

Раніше Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зауважив, що Кабмін не має наміру використовувати таку форму роботи без гострої необхідності.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів 26 серпня продовжив адаптивний карантин в Україні до 31 жовтня.

Станом на 2 вересня в Україні зафіксовано найбільшу добову кількість хворих на COVID-19 з початку пандемії - 2 495. Загалом за час пандемії в країні лабораторно підтвердили 125 798 випадків коронавірусу.