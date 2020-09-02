"Слуги народу" поки не бачать підстав для відставки Кабміну
Як передає Укрінформ, про це повідомив голова депутатської фракції політичної партії "Слуга народу" Давид Арахамія під час брифінгу у Верховній Раді 2 вересня.
"Основні ключові є міністри - економічний, енергетичний блок, - там є багато питань. Криза в енергетиці існує? Існує. Криза в економіці існує? Криза фінансова з бюджетом існує? Ось вам усі відповіді. Ми так само ставимо ці питання. Якщо ми не побачимо конкретного, швидкого руху і плану, вони будуть змінені", - зазначив Арахамія.
Водночас на запитання, чи є кандидатури на заміну тих міністрів, імовірна відставка яких обговорюється у ЗМІ, політик відповів: "Я зараз не про прізвища - я зараз про напрямки", і зауважив, що на сьогодні спостерігаються "кризові моменти".
"У мене як у голови фракції немає чіткого... розуміння, яким чином step by step ми будемо виходити з цієї кризи. І тому я збирав цих міністрів і казав: якщо ми не будемо мати конкретний покроковий план, то немає у вас майбутнього як у міністрів. Якщо будуть якісь ігрища, типу ми своїх не здаємо, і таке інше, то підуть всі разом (увесь уряд, - ред.). Але зараз немає таких підстав", - резюмував він.
Як повідомляв Укрінформ, 30 серпня голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія припустив можливість кадрових перестановок у Кабінеті Міністрів цієї осені, уточнивши, що йдеться про можливі ротації в економічному блоці уряду.
Своєю чергою перший заступник голови Верховної Ради України Руслан Стефанчук вважає, що міністр економіки Ігор Петрашко і голова Мінфіну Сергій Марченко найближчим часом можуть бути відправлені у відставку. Він уточнив, що кадрові висновки будуть робити після 15 вересня, коли Кабінет Міністрів має запропонувати Верховній Раді проєкт державного бюджету на 2021 рік.