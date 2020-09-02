"Слуги народу" поки не бачать підстав для відставки Кабміну

Укрінформ
Депутатська фракція політичної партії "Слуга народу" поки не вбачає підстав для відставки всього складу Кабінету міністрів України, але водночас чекають від профільних міністерств детального плану виходу з економічно-енергетичної кризи.

Як передає Укрінформ, про це повідомив голова депутатської фракції політичної партії "Слуга народу" Давид Арахамія під час брифінгу у Верховній Раді 2 вересня.

"Основні ключові є міністри - економічний, енергетичний блок, - там є багато питань. Криза в енергетиці існує? Існує. Криза в економіці існує? Криза фінансова з бюджетом існує? Ось вам усі відповіді. Ми так само ставимо ці питання. Якщо ми не побачимо конкретного, швидкого руху і плану, вони будуть змінені", - зазначив Арахамія.

Водночас на запитання, чи є кандидатури на заміну тих міністрів, імовірна відставка яких обговорюється у ЗМІ, політик відповів: "Я зараз не про прізвища - я зараз про напрямки", і зауважив, що на сьогодні спостерігаються "кризові моменти".

"У мене як у голови фракції немає чіткого... розуміння, яким чином step by step ми будемо виходити з цієї кризи. І тому я збирав цих міністрів і казав: якщо ми не будемо мати конкретний покроковий план, то немає у вас майбутнього як у міністрів. Якщо будуть якісь ігрища, типу ми своїх не здаємо, і таке інше, то підуть всі разом (увесь уряд, - ред.). Але зараз немає таких підстав", - резюмував він.

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Як повідомляв Укрінформ, 30 серпня голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія припустив можливість кадрових перестановок у Кабінеті Міністрів цієї осені, уточнивши, що йдеться про можливі ротації в економічному блоці уряду.

Своєю чергою перший заступник голови Верховної Ради України Руслан Стефанчук вважає, що міністр економіки Ігор Петрашко і голова Мінфіну Сергій Марченко найближчим часом можуть бути відправлені у відставку. Він уточнив, що кадрові висновки будуть робити після 15 вересня, коли Кабінет Міністрів має запропонувати Верховній Раді проєкт державного бюджету на 2021 рік.

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