У "Слузі народу" поки не обговорювали на фракції кадрові зміни в уряді - Гетманцев

Депутатська фракція політичної партії "Слуга народу" поки не обговорювала кадрові зміни у Кабінеті Міністрів, зокрема у фінансово-економічному блоці.

Як передає Укрінформ, про це журналістам повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев (фракція "Слуга народу").

"Я не можу ані підтвердити, ані спростувати цієї інформації, тому що на фракції це питання поки що не обговорювалося. Взагалі, на фракції не обговорювалося питання щодо будь-яких кадрових змін у Кабміні.

Водночас він підкреслив, що фракція має "дуже багато питань" до міністра економіки, який досі не надав "стратегію розвитку економіки, щодо підтримки промисловості".

Стосовно ж діяльності міністра фінансів, то, за словами Гетманцева, "Слугу народу" цікавить вирішення питань, пов'язаних із роботою митниці, щодо виконання дохідної частини Державного бюджету, які "на сьогодні є і ми не бачимо припинення тих корупційних схем, які мали місце ще за минулої влади".

"Тому дійсно, у нас є багато питань, але чи ж це є приводом для кадрових змін, ми ще будемо дискутувати на фракції. І ми не можемо говорити про те, що якесь рішення вже прийнято", - підсумував Гетманцев.

Як повідомляв Укрінформ, 30 серпня голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія припустив можливість кадрових перестановок у Кабінеті Міністрів цієї осені, уточнивши, що йдеться про можливі ротації в економічному блоці уряду.

Своєю чергою перший заступник голови Верховної Ради України Руслан Стефанчук вважає, що міністр економіки Ігор Петрашко і голова Мінфіну Сергій Марченко найближчим часом можуть бути відправлені у відставку. Він уточнив, що кадрові висновки будуть робити після 15 вересня, коли Кабінет Міністрів має запропонувати Верховній Раді проєкт державного бюджету на 2021 рік.