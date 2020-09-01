Стефанчук прогнозує зміни в Мінфіні та Мінекономіки

Перший заступник голови Верховної Ради України Руслан Стефанчук вважає, що міністр економіки Ігор Петрашко і голова Мінфіну Сергій Марченко найближчим часом можуть бути відправлені у відставку.

Як передає Укрінформ, про це він заявив в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Я думаю, що така ситуація назріває... Економічний блок у нас представлений міністром економіки та фінансів. Я думаю, що в першу чергу мова йде саме про цих осіб", - сказав Стефанчук.

Він уточнив, що кадрові висновки будуть робити після 15 вересня, коли Кабінет міністрів має запропонувати Верховній Раді проєкт державного бюджету на 2021 рік.

"Все буде залежати від одного — наскільки ефективна і якісна робота буде проведена над проєктом державного бюджету України та наскільки парламенту буде запропоновані нові підходи щодо подолання наслідків, спричинених COVID-19", - пояснив віцеспікер ВР.

Як раніше повідомляло агентство, фракція «Слуга народу» у Верховній Раді має питання до роботи Міністерства фінансів та Міністерства економіки.