Монобільшість має питання до Мінфіну і Мінекономіки - Корнієнко

Фракція «Слуга народу» у Верховній Раді має питання до роботи Міністерства фінансів та Міністерства економіки.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це в ефірі програми «Свобода слова» на ICTV сказав голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко.

Таким чином він прокоментував висловлювання голови фракції «Слуга народу» у ВР Давида Арахамії про можливі зміни у Кабінеті Міністрів.

«Він (Арахамія – ред.) казав про економічний блок. І він не казав у доконаному вигляді – що якийсь збір підписів чи якісь проєкти рішень. Він більше натякав що до Міністерства економіки, до Міністерства фінансів є питання з боку фракції монобільшості. Я думаю, що вони на ці питання найближчим часом або дадуть відповідь, або дадуть її неякісно. І ми тоді будемо в якісь процеси далі переходити», - зазначив Корнієнко.

За його словами, стосовно Міністерства економіки є багато питань «щодо призначень, митниці в першу чергу - вони обговорюються, в соціальних мережах… І керівники цих служб - і митної, і податкової - просто мають вступити в діалог з профільним комітетом, дати відповідь».

Корнієнко додав: «Там є багато наших депутатів, вони з нами поділяться. І ми цю інформацію обов’язково далі будемо обробляти».

Як повідомляв Укрінформ, 30 серпня голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія припустив можливість кадрових перестановок у Кабінеті Міністрів цієї осені, уточнивши, що йдеться про можливі ротації в економічному блоці уряду.