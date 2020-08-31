“Не підведуть, не обдурять, не вкрадуть”: Шмигаль хоче нових облич у владі на місцях

Після місцевих виборів громадяни мають побачити на місцях нову владу, до якої прийдуть ті, хто не вкраде, не збреше, а зможе вивести свою громаду і країну в цілому на новий рівень.

Про це сказав Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час виступу на VІІ позачерговому з’їзді партії «Слуга народу», передає кореспондент Укрінформу

“Рік тому відбулася зміна політичного ландшафту країни. Сьогодні ми маємо продовжити ці зміни, люди мають відчути це на місцях. Не тільки від центральної влади, а й на місцях мають побачити нове обличчя влади, тих людей, яким вони вірять, які їх не підведуть, не обдурять, не вкрадуть, а виведуть на новий рівень кожну окрему громаду і нашу країну в цілому”, - заявив Шмигаль.

За його словами, у чинної влади є великі можливості для якісних змін, які вдасться успішно втілити у життя із користю для України. “Звичайно ж, під таким проводом нашого Президента ми зробимо в цій країні всі заплановані проєкти, всі заплановані заходи, мрії для українців, для кожної громади, але, повторююся, мова йде про місцеві вибори”, - додав прем'єр.

Шмигаль запевнив, що уряд зі свого боку докладе максимум зусиль для того, що українців відчували синергію влади в України, бо це дуже важливо.

Як повідомлялося, партія "Слуга народу" на з'їзді представила кандидатів, яких висуватиме у мери українських міст під час місцевих виборів 25 жовтня.