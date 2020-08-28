Україна вважає неприпустимим втручання Росії у ситуацію в Білорусі — Кулеба

Міністерство закордонних справ України вважає неприпустимим будь-яке зовнішнє втручання в ситуацію в Білорусі, зокрема Російської Федерації.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час брифінгу в п’ятницю, 28 серпня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Міністерство закордонних справ вважає неприпустимим будь-яке зовнішнє втручання в ситуацію в Білорусі, у розв’язання тієї глибокої політичної кризи, яка охопила країну. Насамперед, ідеться про втручання Російської Федерації та Організації договору колективної безпеки (ОДКБ), де Росія, як відомо, відіграє провідну роль”, - підкреслив урядовець.

Водночас міністр наголосив, що Україна вітає ініціативу поточного албанського і майбутнього шведського головування ОБСЄ про здійснення посередництва в Білорусі для налагодження діалогу між урядом і опозицією.

“Ми вважаємо, що широкий національний діалог є єдиним шляхом виходу з тієї ситуації, що склалася, і стабілізації обстановки в Білорусі”, - додав Кулеба.

Як повідомлялося, в Білорусі третій тиждень тривають масові протести проти результатів президентських виборів 9 серпня. За офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.