Не лише "зелені чоловічки", хакери й тролі: експерти викрили "арсенал Кремля"

Про це заявив представник аналітичного центру «Альянс по захисту демократії», один з авторів доповіді «Нелегальне іноземне фінансування» Джош Рудольф в інтерв'ю телеканалу ДІМ, повідомляє Укрінформ.

«Сполучені Штати потроху починають усвідомлювати те, що українцям добре відомо вже понад шість років, - що Росія та інші авторитарні режими таємно направляють величезні суми грошей на підрив демократії, і що арсенал Кремля включає не тільки «зелених чоловічків», хакерів і тролів, але і політичне донорство олігархів, власників телевізійних новин, ЗМІ та «жовтих» веб-сайтів, тобто всі види незаконного фінансування для підтримки війни Росії на окупованих нею територіях», - відзначив експерт.

Він додав, що автори доповіді протягом 2019 року зафіксували понад 100 випадків, в яких обсяг фінансових операцій становив більш як 300 млн дол.

«Ми відстежили різні угоди, сліди яких ведуть від прифронтових територій, на які ваш канал веде мовлення, до великих донорів у Лондоні, банківських кредитів у Парижі і підставних некомерційних компаній у Вашингтоні, округ Колумбія, де я перебуваю в даний момент», - розповів Рудольф.

Далі, за його словами, 90 експертів вивчили весь масив інформації, щоб розробити цільові політичні рішення, які закрили б двері для прихованих іноземних (російських) грошей.

«Головне, що потрібно зробити - це цілеспрямовано перекрити ці приховані канали перекидання іноземних грошей, закривши таким чином двері для зловмисних дій, але не жертвуючи при цьому цінностями вільного відкритого суспільства, як то свободою слова і правом направляти кошти на політичні цілі, можливість спокійно пересуватися, іммігрувати і вести бізнес на міжнародному рівні», - заявив американський експерт.

Він висловив упевненість, що коштів для цього в більшості випадків достатньо, потрібно лише збільшити прозорість процесів фінансування.

«Прикладів такого підходу в нашій роботі достатньо, і ми багато чому вчимося саме в України, адже, на жаль, події в Україні часто стають відправною точкою в тому ланцюгу фактів руйнівної діяльності, яку Росія проводить стосовно Заходу», - наголосив Рудольф.

Серед прикладів експерт відзначив президентські вибори в Україні: зафіксовано приклади того, як російські спецслужби орендували за гроші облікові записи деяких українців в Фейсбуці для публікації «потрібних» матеріалів з метою вплинути на виборчий процес зі сторінок «місцевих» користувачів.

Рудольф підкреслив, що «ніхто на світі не відчув це на своєму досвіді більше, ніж Україна, де змішалися всі види впливу Росії, від легального володіння телеканалами до російського фінансування війни на окупованих територіях».

Як повідомлялося, спланована збройна агресія Росії проти України почалася 20 лютого 2014 року з воєнної операції збройних сил РФ по захопленню частини території України - Кримського півострова. Згодом російські регулярні війська і керовані Росією бойовики окупували окремі райони Донецької і Луганської областей України.