Лобісти РФ володіють половиною новинних каналів в Україні - американський експерт

Як передає Укрінформ, про це заявив представник аналітичного центру "Альянс із захисту демократії", один із авторів доповіді "Нелегальне іноземне фінансування" Джош Рудольф в інтерв'ю телеканалу "ДІМ".

"Наприклад, з точки зору впливу через засоби масової інформації, у нас є докази того, що один із найближчих однодумців Володимира Путіна, спільно з топлобістами Росії в Україні, є власниками половини всіх новинних каналів українського телебачення", - констатував американський експерт.

Він додав, що ідентифікувати і назвати цих людей можливо, але підступитися до них з юридичного боку проблематично.

Водночас Рудольф зазначив, що телеканал ДІМ - це виключно важливий проєкт.

Проте, за його словами, існує і низка випадків, коли можна констатувати злочинну, нелегальну діяльність. "На Заході такі випадки рідкісні, проте це та область, в якій Росія виявляє найбільшу агресію, застосовуючи як легальні, так і протизаконні тактики", - додав він.

Рудольф також заявив, що "ніхто на світі не відчув це на своєму досвіді більше, ніж Україна, де змішалися всі види впливу Росії, від легального володіння телеканалами до російського фінансування війни на окупованих територіях, де в останні роки ситуація теж дещо змінилася".

"І тепер, через декілька років, ми маємо точні дані про те, як все відбувалося і як фінансувалася російська агресія щодо України з самого початку 2014 року, з моменту первинного вторгнення, спонсором якого, зокрема, був Костянтин Малофєєв. Пізніше, в 2014 році, фінансування російських озброєнь відбувалося методом краудфандінгу онлайн-каналами, коли Росія заснувала кілька псевдогуманітарних організацій для збору "пожертв". У 2015 році росіяни винайшли ще більш хитромудрі способи переправлення грошей через приховані поставки грошової маси до Південної Осетії", - розповів він.

За словами експерта, ООН звернула увагу на ці випадки: проводяться розслідування на предмет можливих порушень домовленостей про нефінансування терористичних організацій, однак у той же час процес триває через включення нових акторів.

"Наприклад, ми достеменно можемо вказати на використання Росією підставних компаній Віктора Януковича для контролю торгівлі вугіллям в регіоні, або ОЗУ Бабакова, призначеного "доглядачем" за енергетичним ринком, - тобто це гнучка систематична програма фінансової підтримки, призначення якої - підрив української незалежності", - заявив Рудольф.

Як повідомляв Укрінформ, згідно з результатами соціологічного опитування USAID-Internews "Ставлення населення до ЗМІ та споживання різних типів медіа в 2019 році", в Україні лише 11% громадян можуть правильно розрізнити правдиві новини на відміну від дезінформації.

Так, в рамках опитування в 2019 році респонденти в деяких регіонах України пройшли тест на медіаграмотність, а саме: тестування на реальну здатність відрізнити справжні новини від дезінформації. Результати цього тексту продемонстрували, що лише 11% респондентів мали змогу правильно визначити різницю між справжньою і неправдивою інформацією серед трьох представлених новин, тоді як в середньому 10% не змогли навіть спробувати відповісти. Водночас дві третини респондентів змогли правильно визначити лише один із трьох варіантів.