Україна має бути країною, яку запросять до ЄС, але рішення за українцями – Президент

Європейські лідери мають чітко оголосити умови для отримання Україною повноправного членства у Євросоюзі, щоб українці розуміли які кроки слід зробити для наближення до Європи.

Як передає Укрінформ, на цьому наголосив Президент Володимир Зеленський в інтерв’ю інформаційному телеканалу Euronews, повідомляє офіційне інтернет-представництво глави держави.

«Я вважаю, що для українців дуже важлива зрозуміла позиція Європи щодо України. І я ставив питання багатьом лідерам Європи: «Ви повинні відповісти українцям, що ви хочете, щоб українці зробили крок за кроком, щоб стати членами ЄС», – сказав глава держави.

За словами Зеленського, після отримання конкретного переліку кроків буде зрозуміло, що треба зробити й скільки потрібно часу для євроінтеграції України.

«Щоб у всіх було розуміння, що нам потрібно зараз – і Україні, і Європі. Мені здається, нам просто потрібно зробити таку країну, яку дуже хоче Європа. А вирішувати все-таки має Україна», – зазначив Президент.

На його думку, попри те, що не всі країни Євросоюзу хочуть бачити Україну в ЄС, Європейський Союз в цілому хоче, щоб Україна була партнером та мала членство.

Водночас, як наголосив Зеленський, країни Європи та Європейський Союз підтримують Україну і твердо стоять на позиції захисту територіальної цілісності та суверенітету нашої держави.

«Ми бачимо, як Європа санкційно сьогодні діє, як вона нас підтримує, втрачаючи гроші через санкції проти Російської Федерації. Я їм за це вдячний», – резюмував Президент.