Меседжі від уряду та Президента представлятимуть під єдиним брендом

Президент та уряд матимуть об’єднаний бренд Ukraine NOW для представлення України на міжнародній арені.

Як передає Укрінформ, про це Прем'єр-міністр Денис Шмигаль написав у Фейсбуці.

«Масштабний бренд Ukraine NOW із сильними меседжами від Президента України Володимира Зеленського. Відтепер уряд та Президент матимуть об’єднаний бренд для представлення України на міжнародній арені. Одна команда – єдиний бренд», - написав Шмигаль.

Він оприлюднив відеозвернення Президента Володимира Зеленського, де глава держави розповів, якою бачить Україну.

На переконання Зеленського, Україна - країна з привабливим податком лише у 5% для IT-бізнесу, це країна, яка може нагодувати світ.

Як повідомляв Укрінформ,10 травня 2018 року уряд схвалив бренд Ukraine NOW, розроблений українською агенцією Banda в рамках роботи Комісії з питань популяризації України при Міністерстві інформаційної політики.