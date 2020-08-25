Меседжі від уряду та Президента представлятимуть під єдиним брендом

Меседжі від уряду та Президента представлятимуть під єдиним брендом

Укрінформ
Президент та уряд матимуть об’єднаний бренд Ukraine NOW для представлення України на міжнародній арені.

Як передає Укрінформ, про це Прем'єр-міністр Денис Шмигаль написав у Фейсбуці.

«Масштабний бренд Ukraine NOW із сильними меседжами від Президента України Володимира Зеленського. Відтепер уряд та Президент матимуть об’єднаний бренд для представлення України на міжнародній арені. Одна команда – єдиний бренд», - написав Шмигаль.

Він оприлюднив відеозвернення Президента Володимира Зеленського, де глава держави розповів, якою бачить Україну.

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На переконання Зеленського, Україна - країна з привабливим податком лише у 5% для IT-бізнесу, це країна, яка може нагодувати світ.

Як повідомляв Укрінформ,10 травня 2018 року уряд схвалив бренд Ukraine NOW, розроблений українською агенцією Banda в рамках роботи Комісії з питань популяризації України при Міністерстві інформаційної політики.

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