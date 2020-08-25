"Голос" закликає Раду ухвалити проєкт постанови про невизнання легітимності виборів у Білорусі

Депутатська фракція політичної партії "Голос" закликає Верховну Раду ухвалити на початку вересня проєкт постанови про невизнання легітимності виборів президента Білорусі.

Як передає Укрінформ, про це заявила депутат із фракції "Голос" Соломія Бобровська з трибуни ВР під час позачергової сесії парламенту 25 серпня.

"Ви знаєте, у Раді зареєстрована одна постанова-заява про невизнання виборів у Республіці Білорусі, і я закликаю поставити 1 чи 2 вересня на порядок денний голосування",- сказала Бобровська.

Водночас вона закликала Комітет з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва "нарешті ухвалити рішення та зареєструвати ще одну заяву для того, щоб парламент спільно міг ухвалити рішення".

Як повідомляв Укрінформ, 14серпня у Верховній Раді зареєстровано проєкт постанови "Про Заяву Верховної Ради України щодо невизнання легітимності виборів президента Білорусі та неприпустимість насильства проти мирних протестуючих".

Ініціаторами проєкту постанови №3988 є група народних депутатів, серед яких Олексій Гончаренко, Микола Княжицький, Михайло Бондар, Володимир Ар'єв, Софія Федина, Ірина Фріз (фракція партії "Європейська солідарність"), Соломія Бобровська, Юлія Клименко, Рустем Умєров ("Голос"), Ігор Гузь (група "Партія "За майбутнє"), а також позафракційна Оксана Савчук.