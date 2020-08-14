"Голос" закликає запровадити санкції проти Лукашенка

Партія "Голос" закликає до введення персональних санкцій проти президента Білорусі Олександра Лукашенка та інших чиновників, які причетні до спотворення результатів виборів у республіці.

Відеозвернення голови політсили Кіри Рудик оприлюднено у Твіттері партії, повідомляє Укрінформ.

"Наша позиція чітка: вибори в Білорусі не відбулись. Вони пройшли з порушенням усіх демократичних процедур. Народ Білорусі позбавили права голосу, права обирати собі владу... Ми вже звернулись із закликом до ЄС та урядів демократичних держав. Потрібно ввести персональні санкції проти Лукашенка, а також усіх білоруських чиновників, що мають причетність до спотворення результатів виборів", - заявила вона.

Як повідомляв Укрінформ, 14 серпня у Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови №3988 "Про Заяву Верховної Ради України щодо невизнання легітимності виборів президента Білорусі та неприпустимість насильства проти мирних протестуючих".

Текст документа наразі не оприлюднений.

9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. Згідно з оголошеними 14 серпня остаточними їх результатами, чинний глава держави Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

У Білорусі кілька днів тривають виступи громадян, не згодних з офіційними результатами виборів.

Силовики жорстко розганяють протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. Від початку протестів було затримано понад 6,7 тис. осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 людей, є загиблі.

Тихановська була змушена залишити Білорусь і зараз перебуває в Литві.