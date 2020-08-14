Білоруський телеканал "знайшов" у опозиціонера світлину з портретом Бандери

Державний канал "Білорусь 1" показав сюжет про затриманого опозиціонера Юрія Воскресенського — у його гаманці знайшли символіку СБУ, а всередині — світлину із зображенням провідника ОУН Степана Бандери.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у сюжеті телеканалу у YouTube.

У сюжеті Воскресенського називають «організатором протестних акцій» в одному з районів Мінська, а також координатором штабу незареєстрованого на виборах опозиціонера Віктора Бабаріко.

При цьому, телеканал показав обшук нібито у будинку Воскресенського.

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«Ця людина зрозуміла, що її обманули. Але було б чудово, якби це зрозуміли й інші наші громадяни, яких активно обманюють. Не потрібно бути великим аналітиком, аби побачити паралелі між координатором, його босом Бабаріко та їх кураторами», — каже ведуча телеканалу.

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Як повідомляв Укрінформ, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. ЦВК Білорусі 14 серпня оголосила остаточні результати виборів, згідно з якими чинний голова держави Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

У Білорусі шостий день тривають виступи громадян, не згодних з офіційними результатами виборів. Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати та водомети. З початку протестів було затримано більш як 6,7 тис. осіб. До лікарень потрапили щонайменше 250 осіб, є загиблі.