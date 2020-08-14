Білоруський телеканал "знайшов" у опозиціонера світлину з портретом Бандери
Як передає Укрінформ, про це йдеться у сюжеті телеканалу у YouTube.
У сюжеті Воскресенського називають «організатором протестних акцій» в одному з районів Мінська, а також координатором штабу незареєстрованого на виборах опозиціонера Віктора Бабаріко.
При цьому, телеканал показав обшук нібито у будинку Воскресенського.
«Ця людина зрозуміла, що її обманули. Але було б чудово, якби це зрозуміли й інші наші громадяни, яких активно обманюють. Не потрібно бути великим аналітиком, аби побачити паралелі між координатором, його босом Бабаріко та їх кураторами», — каже ведуча телеканалу.
Як повідомляв Укрінформ, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. ЦВК Білорусі 14 серпня оголосила остаточні результати виборів, згідно з якими чинний голова держави Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.
У Білорусі шостий день тривають виступи громадян, не згодних з офіційними результатами виборів. Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати та водомети. З початку протестів було затримано більш як 6,7 тис. осіб. До лікарень потрапили щонайменше 250 осіб, є загиблі.