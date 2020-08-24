Президент присвоїв нові ранги десятьом дипломатам

Президент присвоїв нові ранги десятьом дипломатам

Укрінформ
Президент Володимир Зеленський присвоїв дипломатичні ранги 10 українським дипломатам.

Як повідомляє Укрінформ, відповідний указ опублікований на сайті глави держави.

Президент, зокрема, присвоїв дипломатичний ранг Надзвичайного і Повноважного Посла директору Першого територіального департаменту МЗС Василю Химинцю, послу з особливих доручень відділу Національної комісії у справах ЮНЕСКО Департаменту міжнародних організацій МЗС Сергію Реві та послу України в Литві Володимиру Яценківському.

Дипломатичні ранги Надзвичайного і Повноважного Посланника першого класу присвоєно заступнику постійного представника України при Раді Європи Олександру Карасевичу та заступнику постпреда України при міжнародних організаціях у Відні Ігорю Лоссовському.

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Послу України в Державі Кувейт Олександру Балануці, заступнику представника України при ЄС Ірині Єфремовій, генеральному консулу України в Ростові-на-Дону Тарасу Малишевському, заступнику директора Департаменту консульської служби МЗС Роману Недільському, директору Департаменту менеджменту персоналу МЗС Володимиру Сергієнку присвоєно дипломатичний ранг Надзвичайного і Повноважного Посланника другого класу.

Фото:  president.gov.ua

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