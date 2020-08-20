У "Голосі" пропонують дозволити кандидатам участь у місцевих виборах без довідки про несудимість

Народні депутати Роман Лозинський і Володимир Цабаль (фракція партії “Голос”) зареєстрували у Верховній Раді законопроєкт, що передбачає скасування норми про обов'язковість подання під час реєстрації кандидатами у депутати на місцевих виборах довідки про судимість.

Про це Лозинський повідомив у коментарі Укрінформу.

За словами парламентарія, зазвичай термін отримання довідки про несудимість становить 30 днів. Натомість термін виборчої кампанії, від її початку і до моменту подання документів, — лише трохи більший, ніж 30 днів.

"Це дуже ускладнює процес. Дивним є те, що в залі ВР ми цю поправку підтримали, норму прибрали про обов'язковість довідки про несудимість, але дивним чином вона залишалась. Тому ми з фракції “Голос” зареєстрували законопроєкт, щоб виправити цю помилку і не ускладнювати життя кандидатам і внеможливити ... зловживання з боку ЦВК знімати будь-яких кандидатів, якщо вони не встигнуть цю довідку оформити”, - пояснив політик.

Крім того, Лозинський зауважив, що отримати таку довідку день у день коштує 850 грн, а за сім робочих днів — 350 грн. У цьому зв'язку він припустив, що "можливо, це був просто формат заробітку” для відповідних органів.

З гідно з даними на сайті парламенту, законопроєкт №3995 "Про внесення змін до Виборчого кодексу України щодо спрощення умов реєстрації кандидатів у депутати на місцевих виборах" зареєстровано 19 серпня.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 16 липня ухвалила в другому читанні закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення виборчого законодавства". 22 липня його підписали Голова Верховної Ради Дмитро Разумков і Президент Володимир Зеленський.

Закон передбачає зміни щодо заповнення виборчих документів, процесу підрахунку голосів, подання документів кандидатами, обмеження для одночасного балотування на місцевих виборах.

Згідно з пунктом 9 частини першої статті 222 Виборчого кодексу, кандидати у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, районних у місті рад, а також міських, сільських, селищних рад (територіальних громад з кількістю виборців 10 і більше тисяч) зобов'язуються подати до відповідної виборчої комісії довідки про наявність чи відсутність судимості, виданої уповноваженим органом після початку виборчого процесу.