Міністр цифрової трансформації, голова Запорізької обласної організації партії «Слуга народу» Михайло Федоров представив команду політичної сили, яка починає підготовку до місцевих виборів.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Стратегія розвитку області, на відміну від усіх попередніх, розроблялася безпосередньо в регіоні із залученням місцевих науковців, експертів та громадських діячів. Уперше за багато років маємо план, який ґрунтується на сильних сторонах і можливостях регіону. Крім того, маємо гроші, передані в місцеві громади під час децентралізації. Маємо команду, яка втілюватиме цю стратегію на всіх рівнях — від місцевих рад у найвіддаленіших територіальних громадах до парламенту, уряду та Президента», - сказав він.

“Слуга народу” презентувала у Запоріжжі команду на місцеві вибори

Федоров представив команду партії, яка реалізовуватиме цю стратегію після перемоги на місцевих виборах.

До команди партії «Слуга народу» в Запорізькій області увійшли: голова Запорізької ОДА Віталій Боговін; депутат Запорізької міськради Віталій Тишечко; депутат Запорізької облради Олександр Машинський; громадський діяч, голова Запорізького обласного передвиборчого штабу партії «Слуга народу» Юрій Капустянський; підприємець, правник, активна учасниця Зе!Команди Тамара Мельникова; головний санітарний лікар Запорізької області, фахівець у галузі охорони здоров'я Роман Терехов; радник голови ЗОДА з питань охорони здоров'я, фахівець у галузі охорони здоров'я Олена Теряєва; активіст, керівник Зе!Команди міста Бердянська Вікторія Галіцина; директор адвокатського об'єднання «Гладкий, Яценко та партнери», правник, активний учасник Зе!Команди Дмитро Гладкий; директор школи-інтернату №7, заступник голови студради Запорізького національного університету, фахівець у галузі освіти Віктор Тлєуш; підприємець, член Запорізького обласного передвиборчого штабу СН, учасник Зе!Команди Віталій Толочек.

Під час представлення запорізької команди голова Запорізької ОДА Віталій Боговін заявив, що для жителів регіону зараз надважливо реалізувати Регіональний план розвитку і Стратегії розвитку громад. “Ми — земляки. Тут народилися наші діти, тут живуть наші батьки. І тому ми разом несемо відповідальність за розвиток нашого дому. Для жителів регіону зараз надважливо реалізувати Регіональний план розвитку і Стратегії розвитку громад — це конкретний, покроковий план поліпшення життя нашого рідного дому, розбудови інфраструктури, створення комфортних умов для кожного. Все це ми готові зробити разом із нашою командою. І я впевнений, якщо наші люди делегують нашим командам на місцях право розвивати громади, ми не тільки доведемо розпочате до кінця, а й започаткуємо нові проєкти в кожній громаді. Кожен зможе взяти участь в їх реалізації”, - сказав він.

Зі сцени форуму команди партії «Слуга народу» Тишечко зазначив, що альтернатива нинішній місцевій владі у Запоріжжі є. “Нам кажуть, що в Запоріжжі вже все вирішено та немає альтернативи. А я наполягаю, що альтернатива є. І ця альтернатива - наша команда, яка готова взяти на себе відповідальність за динамічний розвиток нашого міста без корупції, відкатів, неадекватно великих бюджетів міських проєктів для самопіару. І цю альтернативу наша команда буде пропонувати на місцевих виборах”, - сказав Тишечко.

Як повідомлялося, в Україні 25 жовтня відбудуться місцеві вибори.