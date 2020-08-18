Зеленський завтра їде на Запоріжжя

Президент Володимир Зеленський у середу, 19 серпня, відвідає Запорізьку область.

Поїздку анонсовано на сайті облдержадміністрації, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Завтра, 19 серпня, відбудеться робоча поїздка Президента України Володимира Зеленського до Запорізької області”, - йдеться в анонсі.

Програма поїздки глави держави наразі не оприлюднена. Проте неофіційно журналістам повідомили, що Президент планує ознайомитися з будівництвом мостів через Дніпро.

Як повідомляв Укрінформ, Зеленський приїжджав до Запоріжжя 18 липня 2019 року. Тоді він побував на ДніпроГЕСі, а також проінспектував об’єкт незавершеного будівництва "Автотранспортна магістраль через р. Дніпро в м. Запоріжжя".