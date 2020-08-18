Зеленський призначив експрем'єра Фокіна до української делегації в ТКГ

Президент Володимир Зеленський увів до складу та призначив першим заступником глави української делегації в Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації на Донбасі Вітольда Фокіна.

Як передає Укрінформу, відповідний указ № 327/2020 опублікований на сайті глави держави.

“Президент Володимир Зеленський увів до складу делегації України для участі в Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації на Донбасі (ТКГ) Прем'єр-міністра України в 1990-1992 роках Вітольда Фокіна”, - повідомили в ОП.

Згідно з документом, Зеленський визначив Вітольда Фокіна першим заступником глави делегації (за згодою).

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 30 липня увів Леоніда Кравчука до складу делегації України для участі у Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях та призначив її главою.