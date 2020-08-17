ТКГ на наступному засіданні оцінить готовність до "нормандського" саміту - Кравчук

Тристороння контактна група з мирного врегулювання конфлікту на Донбасі проаналізує виконання рішень паризького саміту 9 грудня 2019 року, після чого можна буде прогнозувати дату берлінської зустрічі лідерів України, Німеччини. Франції і Росії.

Як передає Укрінформ, про це заявив керівник української делегації у ТКГ, перший президент України Леонід Кравчук в інтерв’ю виданню "Сегодня".

"Одне з перших і головних питань на відеоконференції 19 серпня – виконання рішень паризького саміту. По пунктах. Там буде, що виконано, чому не виконано і що потрібно зробити конкретно, щоб це виконати. Тому, думаю, що матеріал, який буде, засвідчить, наскільки готові ці країни на основі фактичного аналізу до берлінського саміту. Тоді можна буде говорити, коли він відбудеться, або хоч приблизно сказати місяць", - сказав Кравчук.

Коментуючи заяви російської сторони, що нормандський саміт на рівні лідерів можливий лише після закріплення "формули Штайнмаєра" в законі про особливий статус ОРДЛО і зміни української Конституції, перший президент України повідомив про готовність офіційно заявити РФ про нереалістичність цих вимог.

"Якщо вони наполягатимуть на цьому, я офіційно скажу те, що кажу вам... Дорога до миру має досягатися в рамках норм і принципів міжнародного права і Мінських домовленостей. І тоді ми скажемо: ви вимагаєте того, що Україна не може виконати. У нас ВР – не солдати, яким можна сказати: вперед, і вони всі йдуть. Якщо вони не почують нас, значить, вони не хочуть нас почути. Ну, не хочуть. Тому нам немає що робити з ними. Ми теж це скажемо відверто й щиро. Давайте говорити про те, що ми можемо зробити", - резюмував керівник української делегації у ТКГ.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 13 серпня заявив, що на наступному засіданні Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі (ТКГ) розглядатимуться важливі питання, зокрема продовження дотримання режиму тиші та взаємне звільнення утримуваних осіб.