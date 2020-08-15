Президент шкодує про рішення Лукашенко віддати терористів "Вагнера" Путіну

В Офісі президента Володимира Зеленського відреагували на інформацію про видачу Росії затриманих у Білорусі бойовиків ПВК "Вагнера".

Про це ОП повідомив у Facebook, передає Укрінформ.

Офіс президента заявив, що українська сторона очікувала від Білорусі "більш юридично коректного та зваженого рішення".

"Україна з прикрістю сприймає рішення Республіки Білорусь передати Росії раніше затриману групу осіб, які належать до приватної військової компанії «Вагнера». Безумовно, Республіка Білорусь – незалежна держава з власною позицією, але українська сторона очікувала більш юридично коректного й зваженого рішення", – йдеться в повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ 29 липня білоруські правоохоронні органи затримали 33 осіб, які виявилися найманцями російської приватної військової компанії "Вагнера".

Офіс генерального прокурора України направив до генпрокуратури Республіки Білорусь запити про видачу 28 учасників збройного конфлікту на Донбасі, які, за даними Києва, брали участь у бойових діях на Донбасі проти України, однак, за словами заступника Генпрокурора Гюндуза Мамедова, вони були проігноровані.

У середу, 5 серпня, президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що готовий до співпраці з Україною з питань затриманих бойовиків російської приватної військової компанії Вагнера.

6 серпня він доручив запросити в Білорусь генеральних прокурорів Росії та України для з'ясування ситуації із затриманими бойовиками.

14 серпня затримані в Білорусі наприкінці липня за підозрою в організації масових заворушень 32 бійці російської приватної військової компанії "Вагнера" ​​повернулися до РФ.