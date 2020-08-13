Кравчук допускає "ширше" застосування російської мови на Донбасі

Представник від України в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кравчук вважає, що мова не поверне Донбас, але він допускає "ширше" застосування російської на цій території.

Як передає Укрінформ, про це Кравчук сказав в інтерв'ю Українському радіо у четвер.

"Не думаю, що мова поверне Донбас. Сьогодні на Донбасі ніхто не заборонив української мови, і не забороняє. Якщо це питання виникне на Донбасі, то згідно з європейськими законами ми можемо піднімати питання не державності російської мови, а питання застосування цієї мови, бо Конституцією гарантується розвиток та застосування мов національних меншин", - сказав він.

При цьому він підкреслив, що тут не йдеться про російську як другу державну мову, а лише про можливість ширшого її застосування. "І в цих регіонах можна зробити кроки про більш широке застосування російської мови, і це не буде порушенням українського закону", - зазначив Кравчук.

Як повідомляв Укрінформ, 30 липня своїм Указом Президент вивів зі складу делегації України для участі у Тристоронній контактній групі другого Президента України Леоніда Кучму і ввів першого Президента Леоніда Кравчука.

Наступне засідання Тристоронньої контактної групи у Мінську заплановане на 18 серпня.