Суд продовжить розгляд апеляції на заочний арешт Януковича 10 вересня

Київський апеляційний суд продовжить 10 вересня розгляд апеляційної скарги на запобіжний захід у вигляді заочного арешту експрезиденту Віктору Януковичу у справі про узурпацію влади.

Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі адвокатського об'єднання "Авер Лекс".

“Перенесена на 10 вересня”, - повідомили в "Авер Лекс".

Як повідомлялося, 4 травня Печерський районний суд міста Києва заочно взяв під варту експрезидента Віктора Януковича у справі про узурпацію влади.

В Офісі генпрокурора повідомили, що рішення суду про заочне взяття під варту надає право стороні обвинувачення розпочати стосовно Януковича процедуру екстрадиції.

Також прокурори звертатимуться до суду по дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування (in absentia), тобто, заочне слідство.