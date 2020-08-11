Антикорупційний суд відмовив НАБУ в заочному розслідуванні щодо "лісника Януковича"

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) відмовив у клопотанні детектива Національного антикорупційного бюро (НАБУ) про здійснення спеціального досудового розслідування у справі колишнього голови Держлісагентства Віктора Сівця.

Як передає Укрінформ, відповідну ухвалу винесла 3 серпня слідча суддя Віра Михайленко.

"У задоволенні клопотання детектива Національного антикорупційного бюро України Кальки Івана Зіновійовича про здійснення спеціального досудового розслідування відмовити", - йдеться у резолютивній частині ухвали.

У матеріалах справи зазначається, що 23 травня 2016 року Сівцю склали повідомлення про підозру у хабарництві і відправили поштою на останню відому адресу його проживання. Також підозру вручили одному із його адвокатів.

30 травня 2016 року Сівця оголосили в розшук. За час проведення досудового розслідування колишній посадовець ухилявся від явки до органів слідства, у місцях свого проживання та реєстрації був відсутнім.

За інформацією СБУ, Сівець у лютому-березні 2014 через Крим виїхав до Росії, де, можливо, проживає нині.

Як встановила слідча суддя, станом на дату складення письмового повідомлення про підозру у травні 2016 року органу досудового розслідування вже було відомо про те, що Сівець виїхав до РФ. Тому суд вважає, що направлення повідомлення про підозру на адресу місця реєстрації було формальним і не може свідчити про вжиття органом досудового розслідування всіх можливих заходів для його вручення.

Також у матеріалах клопотання відсутні докази того, що крім такого направлення, вживалися інші заходи для належного вручення повідомлення про підозру. Зокрема, вручення під розписку дорослому члену сім`ї особи чи іншій особі, яка разом проживає, житлово-експлуатаційній організації за місцем проживання особи або адміністрації за місцем її роботи.

З метою перевірки інформації щодо можливого перебування Сівця на території РФ 22 червня 2016 року на адресу компетентних органів країни було направлено запит про надання міжнародної правової допомоги, в якому українська сторона просила провести слідчі дії, спрямовані на встановлення місцезнаходження Сівця.

Згодом Національне центральне бюро Інтерполу в Російській Федерації підтвердило, що 31 січня 2017 року місце перебування Сівця було встановлено в Москві. Того ж дня Сівця доправили до Тверського районного відділку поліції, де він пред`явив свій паспорт громадянина РФ. У зв'язку з цим його не було заарештовано для подальшої видачі відповідно до російського законодавства.

Зазначається, що у березні 2017 року Генпрокуратура України направила до Генпрокуратури РФ запит про надання міжнародної правової допомоги з метою встановлення місця знаходження на території РФ підозрюваного Сівця і його дружини Марини Журавльової. У відповідь російська сторона повідомила, що вказані особи за вказаним місцем у запиті не проживають, а встановити їх місце знаходження проведеними заходами не вдалося.

У зв'язку з цим у НАБУ дійшли висновку, що Сівець переховується від органу досудового розслідування за кордоном. Тому у серпні 2018 року постановою детектива НАБУ Сівця оголосили у міжнародний розшук.

У квітні 2019 року Київський апеляційний суд обрав Сівцю запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. "Оскільки ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ст. 209 та ст. 368 ККУ, щодо яких передбачена можливість здійснення спеціального досудового розслідування, переховується від органів досудового розслідування з метою ухилення від кримінальної відповідальності, а також оголошений у міжнародний розшук, то детектив стверджує, що наявні підстави для здійснення спеціального досудового розслідування", - йдеться у матеріалах суду.

Водночас ВАКС відмовився задовольнити клопотання детектива. Протягом п'яти днів воно може бути оскаржене в Апеляційній палаті ВАКС.

Як повідомлялося, у квітні цього року прокурор САП зачитав у ВАКС обвинувальний акт у справі колишнього голови ДАЛРУ Сівця і його дружини Марини Журавльової.

Колишнього посадовця звинувачують в одержанні понад 3,6 млн доларів та 10,8 млн євро хабаря. За курсом Національного банку на відповідні дати одержання неправомірна вигода становить 141 306 174, 22 грн.

У матеріалах слідства йдеться, що за пособництва директора товариства колишній голова ДАЛРУ і його дружина у період з січня 2011 року по лютий 2014 року, шляхом вимагання від іноземних компаній "GRUP AGAC ITHALAT IHRACAT SAN. VE TIC. LTD. STI" (Турецька Республіка), "UNILES S.R.O." (Словацька Республіка), "BALTIC WOOD SPOLKA AKCYJNA" (Польська Республіка) та "CONFANA INDUSTRIES SRL" (Румунія) одержали хабарі за пролонгацію контрактів на експорт деревини.

Кошти надходили на спеціально відкриті рахунки, в тому числі і на ім’я підприємця. Після чого легалізовувались під виглядом проведення законних операцій.

Як повідомлялося, Генпрокуратура оголосила підозру Віктору Сівцю і його дружині громадянці Російської Федерації Марині Журавльовій 26 травня 2016 року. Правоохоронці інкримінують колишньому главі ДАЛРУ і його дружині організацію схеми отримання хабарів під виглядом так званих "маркетингових послуг" від іноземних компаній - імпортерів з України лісо- та пиломатеріалів. Слідчі стверджують, що підозрювані отримали таким чином хабарів на 140 млн грн, які легалізували за допомогою офшорних компаній.

31 травня 2016 року було заарештовано елітну нерухомість, яка належить родині Сівця. Зокрема, його сім'я володіє трьома земельними ділянками на Печерську по вул. Мічуріна, на яких розташовано маєток площею 1 тис. 85 кв. м. Також у власності Сівця є будинок площею 188 кв. м в селі Старі Безрадичі, що в Обухівському районі. Дружині ексглави Держлісагентства належать 95,6% акцій ПАТ "Клеванський лісозавод "Промінь".

За даними правоохоронців, Сівець переховується в Росії.

30 травня 2016 року Сівця та його дружину Журавльову було оголошено в розшук, а 15 листопада - в міжнародний розшук Інтерполу.

Однак у 2017 році Комісія контролю за файлами Інтерполу ухвалила рішення зняти з міжнародного розшуку екскерівника ДАЛРУ Сівця та його дружину Журавльову через відмову українського суду застосувати до нього запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Раніше кримінальну справу стосовно Сівця розслідувало Головне слідче управління Генпрокуратури, однак згодом провадження передали в НАБУ.