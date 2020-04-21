Прокурор зачитав обвинувальний акт у справі "лісника Януковича"

Прокурор САП зачитав у Вищому антикорупційному суді обвинувальний акт у справі колишнього голови Державного агентства лісових ресурсів Віктора Сівця і його дружини Марини Журавльової.

Про це інформує пресслужба САП у Facebook.

Зазначається, що 21 квітня у ВАКС відбулося підготовче судове засідання у кримінальному провадженні про обвинувачення колишнього директора приватного товариства, за пособництва якого колишній голова ДАЛРУ і його дружина одержали понад 3,6 млн доларів та 10,8 млн євро хабара. За курсом Національного банку на відповідні дати одержання неправомірної вигоди становить 141 306 174, 22 грн.

"На засіданні прокурор САП оголосив короткий виклад обвинувального акту. Також сторони виступили зі вступними промовами. Після чого колегія суддів ВАКС визначила порядок та обсяг дослідження доказів", - йдеться у повідомленні.

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На наступному засіданні, яке призначено на 22 квітня 2020 року, розпочнеться дослідження письмових доказів, наданих стороною обвинувачення.

У матеріалах слідства йдеться, що за пособництва директора товариства колишній голова ДАЛРУ і його дружина у період з січня 2011 року по лютий 2014 року, шляхом вимагання від іноземних компаній «GRUP AGAC ITHALAT IHRACAT SAN. VE TIC. LTD. STI» (Турецька Республіка), «UNILES S.R.O.» (Словацька Республіка), «BALTIC WOOD SPOLKA AKCYJNA» (Польська Республіка) та «CONFANA INDUSTRIES SRL» (Румунія) одержали хабарі за пролонгацію контрактів на експорт деревини.

Кошти надходили на спеціально відкриті рахунки, в тому числі і на ім’я підприємця. Після чого легалізовувались під виглядом проведення законних операцій.

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Як повідомлялося, Генпрокуратура оголосила підозру Віктору Сівцю і його дружині громадянці Російської Федерації Марині Журавльовій 26 травня 2016 року. Правоохоронці інкримінують колишньому главі ДАЛРУ і його дружині організацію схеми отримання хабарів під виглядом так званих "маркетингових послуг" від іноземних компаній - імпортерів з України лісо- та пиломатеріалів. Слідчі стверджують, що підозрювані отримали таким чином хабарів на 140 млн грн, які легалізували за допомогою офшорних компаній.

31 травня 2016 року було заарештовано елітну нерухомість, яка належить родині Сівця. Зокрема, його сім'я володіє трьома земельними ділянками на Печерську по вул. Мічуріна, на яких розташовано маєток площею 1 тис. 85 кв. м. Також у власності Сівця є будинок площею 188 кв. м в селі Старі Безрадичі, що в Обухівському районі. Дружині екс-глави Держлісагентства належать 95,6% акцій ПАТ "Клеванський лісозавод "Промінь".

За даними правоохоронців, Сівець переховується в Росії.

30 травня 2016 року Сівця та його дружину Журавльову було оголошено в розшук, а 15 листопада - в міжнародний розшук Інтерполу.

Однак у 2017 році Комісія контролю за файлами Інтерполу прийняла рішення зняти з міжнародного розшуку екскерівника ДАЛРУ Сівця та його дружину Журавльову через відмову українського суду застосувати до нього запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Раніше кримінальну справу стосовно Сівця розслідувало Головне слідче управління Генпрокуратури, однак згодом провадження передали в Національне антикорупційне бюро.