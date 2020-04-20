ВАКС відмовив в арешті експрезидента "Укрбуд" Микитася

Вищий антикорупційний суд у понеділок, 20 квітня, відмовив прокурору Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у взятті під варту експрезидента "Укрбуд" Максима Микитася, хоча він не вніс заставу у 100 млн грн.

Трансляція засідання велася на YouТube-каналі ВАКС.

Прокурор заявив під час засідання, що Микитась не вніс 100 млн грн застави, яка була призначена як альтернатива запобіжному заходу.

"Оскільки заставу не внесено, ст. 182 КК, враховуючи матеріальний стан і доходи Микитася, надає мені можливість звернутися до судді з клопотанням про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком до 14 квітня 2020 року", – сказав прокурор.

Читайте також: ВАКС стягнув у дохід держави 80 мільйонів застави Микитася

Однак слідча суддя ВАКС Катерина Широка це клопотання відхилила.

Як повідомлялося, Апеляційна палата ВАКС перенесла 16 квітня розгляд апеляційної скарги щодо стягнення в дохід держави 80 млн грн застави з екснардепа на 29 квітня.

Експрезидента "Укрбуду" Микитася підозрюють у привласненні майна Національної гвардії.

За версією слідства, ГУ Нацгвардії України та компанія-забудовник "Укрбуд" уклали угоду, за якою на території колишньої військової частини мали збудувати житловий комплекс.

Натомість, Нацгвардія мала отримати там 50 квартир та 30 паркомісць. Проте, у 2016-2017 роках сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилась від квартир та паркомісць на Печерську в обмін на 65 квартир у будинку на околиці Києва. Як встановила проведена експертиза, вартість квартир на околиці на 81 635 448 грн менша за ту, в яку оцінили квартири на Печерську.

4 жовтня 2019 року колегія суддів ВАКС обрала Микитасю запобіжний захід у вигляді арешту з правом внесення застави у 5,5 млн грн. За нього внесли заставу, і він вийшов на волю.

Проте це рішення суду САП оскаржила в Апеляційній палаті ВАКС. Зрештою суд задовольнив скаргу прокуратури в частині збільшення застави і обрав Микитасю запобіжний захід у вигляді арешту з правом внесення застави у розмірі 80 млн грн. Після цього Микитася заарештували у залі суду.

25 жовтня за Микитася внесли заставу 80 млн грн. Згідно з умовами запобіжного заходу, Микитась мав носити електронний браслет, здати закордонний паспорт і з’являтися до слідчого на першу вимогу і не спілкуватися зі свідками у його справі.

3 квітня ВАКС стягнув у дохід держави 80 млн грн застави, яка була внесена Микитасем.