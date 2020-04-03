ВАКС стягнув у дохід держави 80 мільйонів застави Микитася

Вищий антикорупційний суд стягнув у дохід держави 80 млн грн застави, яка була внесена колишнім народним депутатом і експрезидентом "Укрбуду" Максимом Микитасем.

Відповідне рішення було ухвалене під час судового засідання 3 квітня, повідомив у коментарі Укрінформу прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Роман Симків.

"Вищий антикорупційний суд задовольнив наше клопотання і стягнув у власність держави 80 мільйонів гривень, які раніше вніс у якості застави Максим Микитась", - сказав він.

За словами Симківа, прокуратура направила клопотання про стягнення застави у дохід держави, оскільки Микитась порушив зобов'язання, які на нього були покладені судом.

"Йому було заборонено спілкуватися із свідками і підозрюваними у справі. Ми зафіксували і довели в суді, що він порушив цю заборону і спілкувався з чотирма особами з цього переліку", - додав прокурор.

Крім того, ВАКС у ході судового засідання 3 квітня зобов'язав Микитася внести 100 млн грн застави. У разі невнесення цієї суми протягом п'яти робочих днів до нього буде застосовано безальтернативний запобіжний захід у вигляді арешту, повідомив Симків.

Як повідомлялося, експрезидента "Укрбуду" Микитася підозрюють у привласненні майна Національної гвардії.

За версією слідства, ГУ Нацгвардії України та компанія-забудовник "Укрбуд" уклали угоду, за якою на території колишньої військової частини мали збудувати житловий комплекс.

Натомість Нацгвардія мала отримати там 50 квартир та 30 паркомісць. Проте у 2016-2017 роках сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилась від квартир та паркомісць на Печерську в обмін на 65 квартир у будинку на околиці Києва. Як встановила проведена експертиза, вартість квартир на околиці на 81 635 448 грн менша за ту, в яку оцінили квартири на Печерську.

4 жовтня 2019 року колегія суддів ВАКС обрала Микитасю запобіжний захід у вигляді арешту з правом внесення застави у 5,5 млн грн. За нього внесли заставу, і він вийшов на волю.

Проте це рішення суду САП оскаржила в Апеляційній палаті ВАКС. Зрештою суд задовольнив скаргу прокуратури в частині збільшення застави і обрав Микитасю запобіжний захід у вигляді арешту з правом внесення застави у розмірі 80 млн грн. Після цього Микитася заарештували у залі суду.

25 жовтня за Микитася внесли заставу 80 млн грн. Згідно з умовами запобіжного заходу, Микитась мав носити електронний браслет, здати закордонний паспорт і з’являтися до слідчого на першу вимогу і не спілкуватися зі свідками у його справі.