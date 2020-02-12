Микитась має носити "браслет" іще два місяці - Антикорупційний суд

Вищий антикорупційний суд продовжив термін дії запобіжного заходу експрезидентові державної корпорації "Укрбуд" Максиму Микитасю ще на 2 місяці.

Про це повідомляє пресслужба Вищого антикорупційного суду у Facebook.

"Сьогодні, 12 лютого, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду продовжив строк дії обов'язків, покладених на експрезидента державної корпорації "Укрбуд" ще на 2 місяці. Підозрюваний зобов'язаний виконувати покладені на нього раніше обов'язки", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, уточнили у ВАКС, підозрюваний не може залишати місце проживання без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді або суду; має утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними та свідками у кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідного підрозділу Державної міграційної служби свій паспорт (паспорти) для виїзду закордон, інші документи, що дають право виїзду закордон, а також носити електронний засіб контролю ("браслет").

Експрезидента "Укрбуду" Максима Микитася підозрюють у привласненні майна Національної гвардії.

За версією слідства, ГУ Нацгвардії України та компанія-забудовник "Укрбуд" уклали угоду, за якою на території колишньої військової частини мали збудувати житловий комплекс.

Натомість, Нацгвардія мала отримати там 50 квартир та 30 паркомісць. Проте, у 2016-2017 роках, сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилась від квартир та паркомісць на Печерську в обмін на 65 квартир у будинку на околиці Києва. Як встановила проведена експертиза, вартість квартир на околиці на 81 635 448 грн менша за ту, в яку оцінили квартири на Печерську.

4 жовтня 2019 року колегія суддів ВАКС обрала Микитасю запобіжний захід у вигляді арешту з правом внесення застави у 5,5 млн грн. За нього внесли заставу, і він вийшов на волю.

Проте це рішення суду САП оскаржила в Апеляційній палаті ВАКС. Зрештою суд задовольнив скаргу прокуратури в частині збільшення застави і обрав Микитасю запобіжний захід у вигляді арешту з правом внесення застави у розмірі 80 млн грн. Після цього Микитася заарештували у залі суду.

25 жовтня за Микитася внесли заставу 80 млн грн. Згідно з умовами запобіжного заходу, Микитась мав носити електронний браслет, здати закордонний паспорт і з’являтися до слідчого на першу вимогу.

25 грудня 2019 року Микитасю продовжили запобіжний захід до 14 лютого 2020 року.